В Украине готовятся узаконить криптовалюту – Минцифры

Новый закон позволит сделать виртуальные активы легальным и привычным явлением для власти и общества, утверждают в Минцифры Фото: depositphotos.com

В первом чтении Рада приняла законопроект №3637 "О виртуальных активах", который предусматривает легализацию в Украине криптовалюты, в декабре 2020 года. В пояснительной записке отмечалось что рынок криптовалют в Украине фактически сформирован и функционирует уже несколько лет, но при этом находится полностью вне правового поля государства.

Подготовка законопроекта ко второму чтению продолжается, сообщил Борняков. По его словам, после принятия документа владельцы криптовалют получат ряд преимуществ.

"Благодаря тому, что появится законодательное регулирование этой сферы, они как минимум смогут защитить свое состояние в виртуальных активах. Также они смогут легально обменять криптоактивы, задекларировать их. Этот процесс будет вполне "белый". Кроме этого, мы ожидаем, что появится целый рынок посреднических услуг для оплаты товаров криптоактивами, их хранения, обмена. Это расширит возможности их использования", – рассказал он.

При этом замминистра подчеркнул: в законопроекте четко прописано, что криптовалюта не является средством платежа, однако допустимы операции эквайринга.

"Сегодня законодательство в Украине так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки. При оплате происходит мгновенная конвертация валют. Законопроект предполагает, что компании смогут предоставлять услуги для таких переходов. Поэтому в Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютой, но через посредника", – рассказал чиновник.

По его словам, криптобиржам нужно будет получать разрешение для работы в Украине. О лицензиях речь не идет – процедура будет проще.

Криптобиржи будут обязаны верифицировать клиентов. Борняков отметил, что это не ноу-хау разработчиков законопроекта, а международное требование. "Сейчас мы должны придерживаться международных рекомендаций в этой сфере, но я не сказал бы, что они избыточны или неоправданны. Если же не соблюдать международные стандарты, то есть большая вероятность, что криптовалюта будет использоваться для отмывания средств", – пояснил он.

Борняков сообщил также, что в сентябре Минцифры планирует подать в парламент законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, связанных с криптовалютами.

"Мы хотим четко установить, что операции с виртуальными активами не облагаются НДС. Кроме этого, мы хотим, чтобы налоги с доходов от операций с криптоактивами взимались с разницы между их стоимостью покупки и продажи. Сейчас облагается вся сумма продажи актива, и к тому же по ставке 19,5% для физических лиц. Мы предлагаем, чтобы ставка такого налога составляла всего 5%", – сказал замминистра, но подчеркнул, что пока речь идет только о предложениях, которые еще обсуждаются с Министерством финансов и налоговым комитетом Верховной Рады.