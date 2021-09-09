Гривна подешевела к доллару и подорожала к евро

Гривна к доллару подешевела на две копейки Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Гривна к доллару подешевела на две копейки – с 26,73 грн/$ до 26,75 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на восемь копеек – с 31,71 грн/€ до 31,63 грн/€.

К российскому рублю курс гривны остался на уровне 3,65 грн/10 руб.