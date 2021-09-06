Гривна подорожала ко всем основным валютам

Гривна к доллару подорожала на девять копеек Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подорожала на девять копеек – с 27,02 грн/$ до 26,93 грн/$.

Курс гривны к евро поднялся на три копейки – с 32 грн/€ до 31,97 грн/€.

К российскому рублю гривна подорожала с 3,71 грн/10 руб. до 3,70 грн/10 руб.