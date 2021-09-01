Гривна подешевела ко всем основным валютам

Курс гривны к доллару упал на три копейки Фото: depositphotos.com

Курс гривны к доллару упал на три копейки – с 26,86 грн/$ до 26,89 грн/$.

К евро стоимость украинской валюты упала на 13 копеек – с 31,70 грн/€ до 31,83 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю тоже снизился – с 3,66 грн/10 руб. до 3,67 грн/10 руб.