Гривна резко подешевела к евро

Курс гривны к евро снизился на 21 копейку Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Гривна к доллару подешевела на четыре копейки – с 26,67 грн/$ до 26,71 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на 21 копейку – с 31,13 грн/€ до 31,34 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,58 грн/10 руб. до 3,62 грн/10 руб.