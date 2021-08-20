Гривна снова подорожала к евро

Курс гривны к доллару остался на прежнем уровне Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Гривна незначительно подешевела к доллару, курс остался на уровне 26,65 грн/$.

К евро гривна подорожала на семь копеек – с 31,24 грн/€ до 31,17 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю вырос с 3,62 грн/10 руб. до 3,60 грн/10 руб.