Гривна незначительно подешевела к доллару и укрепилась к евро

Гривна к доллару подешевела на две копейки – с 26,65 грн/$ до 26,67 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на четыре копейки – с 31,17 грн/€ до 31,13 грн/€.

К российскому рублю гривна укрепилась с 3,60 грн/10 руб. до 3,58 грн/10 руб.