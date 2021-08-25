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Гривна незначительно подешевела к доллару и укрепилась к евро

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Гривна укрепилась к евро
Гривна укрепилась к евро
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 25 августа.

Гривна к доллару подешевела на две копейки – с 26,65 грн/$ до 26,67 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на четыре копейки – с 31,17 грн/€ до 31,13  грн/€.

К российскому рублю гривна укрепилась с 3,60 грн/10 руб. до 3,58 грн/10 руб.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: евро, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, Нацбанк
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