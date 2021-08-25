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Укрепление гривны и экономики Украины происходит за счет роста экспортных рынков – эксперты

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Оживление украинской экономики, наблюдавшееся в последние месяцы, дало хороший ресурс для наполнения государственного бюджета, сказали экономисты в комментарии УНИАН
Оживление украинской экономики, наблюдавшееся в последние месяцы, дало хороший ресурс для наполнения государственного бюджета, сказали экономисты в комментарии УНИАН
Фото: depositphotos.com

Экономический эксперт аналитического центра "Зміст" Игорь Петриченко и директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Волуйчак прокомментировали агентству УНИАН ситуацию в экономике Украины и связь сегодняшних показателей с мировыми трендами.

Экономика Украины растет, а национальная валюта укрепляется в основном за счет поступления валюты от экспортеров, отметили эксперты.

"Экономисты отмечают, что оживление украинской экономики, наблюдавшееся в последние месяцы, дало хороший ресурс для наполнения государственного бюджета. За первые семь месяцев 2021 года он пополнился более чем на 680 миллиардов гривен и превысил аналогичный показатель 2020 года. Произошло это преимущественно за счет роста таможенных и налоговых поступлений. И значительную роль в этом сыграло в условиях благоприятной конъюнктуры увеличение экспорта сырьевых товаров", – сказано в статье.

Петриченко отметил, что рост мировых сырьевых цен привел к росту притока валюты от национального экспорта, так как сырье составляет в нем наибольшую долю.

"В сумме – эффект для Украины положительный, то есть рост притока валюты значительно больше роста оттока. Учитывая высокую степень корреляции нашего ВВП в долларовом эквиваленте и средних зарплат в долларах с притоком валюты в страну, такая ситуация будет означать значительный рост и ВВП, и зарплат в долларах уже в этом году", – объяснил экономист.

Волуйчак добавила, что это хорошая новость для Украины.

"Это приводит к ускоренному росту экономики, увеличению объема валютной выручки при том же физическом объеме экспорта. А следовательно – к укреплению гривны, которое мы наблюдаем", – отметила она.

Теги: валюта, гривна, ВВП, экономика, бюджет, экспорт
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