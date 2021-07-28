ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что у него "нет права и желания" вмешиваться в кадровую политику НБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский заявил, что в данный момент он видит "стабильную валюту и стабильную гривну", а значит, причин вмешиваться в политику НБУ у него нет
Зеленский заявил, что в данный момент он видит "стабильную валюту и стабильную гривну", а значит, причин вмешиваться в политику НБУ у него нет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Национальный банк является независимым институтом. Об этом президент сказал нескольким СМИ во время форума "Украина 30", пишут "Интерфакс-Украина" и "Укринформ".

"Очень много разных слухов о ситуации в Национальном банке. И не первый год это происходит. Для меня, как для президента, это независимая институция. Я в кадровые решения, честно говоря, не хотел бы вмешиваться. У меня нет права и желания", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов об увольнении ряда сотрудников НБУ.

При этом глава государства отметил, что если у менеджеров НБУ возникают вопросы, то Офис президента открыт к сотрудничеству и готов помогать.

"Относительно тех людей, которые увольняются… Они не уволились, насколько мне известно. Мне кажется, неправильно вмешиваться в кадровую политику Национального банка. Это неправильно со стороны президента. Я должен это делать, когда не делаются те вещи, от которых в целом зависит стабильность финансовой системы Украины", – сказал президент.

Он отметил, что в данный момент он видит "стабильную валюту и стабильную гривну".

"Я не вижу никаких волн. Сегодня мы видим наработки относительно кредитной системы и уменьшения процентов по кредитам для людей… Тут есть вопросы по медлительности этих процессов, однако тут вопросы не только к НБУ. Это общий вопрос: и к правительству, и к НБУ, и к банкам", – резюмировал Зеленский.

После заявления об увольнении департамента лицензирования НБУ Зеленский встретился с главой департамента Александром Бевзом и его коллегами, рассказывал Бевз в интервью "НВ Бизнес", вышедшем 16 июля. 

"Президент дал нам возможность от первого лица объяснить, почему мы приняли такое решение, почему мы выбрали такую коммуникацию... Во-первых, он очень хорошо осведомлен, понимает ситуацию. Во-вторых, я могу сказать, он был довольно заинтересован услышать наше видение. Поэтому у меня и моих коллег сложилось положительное впечатление от встречи с президентом", – рассказал Бевз.

В то же время, по его словам, нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко с увольняющимися из Нацбанка сотрудниками не общался.

Контекст:

В конце июня стало известно об увольнении замглавы НБУ Дмитрия СологубаОн перешел на работу в офис Международного валютного фонда в Вашингтоне. 

Вскоре после этого об увольнении объявил еще ряд сотрудников Нацбанка – глава департамента лицензирования НБУ и его команда, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский. Они, в частности, говорили о централизации принятия решений в одних руках и восстановлении "совковых" практик при нынешнем правлении НБУ.

В Нацбанке заявили, что увольнение группы сотрудников – их личный выбор, и опровергли обвинения в централизации управленческих процессов

В конце июля уволился еще один топ-менеджер, директор департамента выездных проверок НБУ Денис Новиков – в Нацбанке говорили, что это увольнение прошло по соглашению сторон. 

Предшественник нынешнего главы НБУ Яков Смолий был уволен 3 июля 2020 года. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, Смолий заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Теги: гривна, НБУ, экономика, Владимир Зеленский, Нацбанк, увольнение, Кирилл Шевченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеально подходят любому наряду и прическе". Каменская объяснила, что нужно для того, чтобы быть красивой
"Идеально подходят любому наряду и прическе". Каменская объяснила, что нужно для того, чтобы быть красивой
Фикус Бенджамина: уход в домашних условиях, пересадка и размножение
Фикус Бенджамина: уход в домашних условиях, пересадка и размножение
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи
"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи
"Ой, какой стремный силикон". Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила
"Ой, какой стремный силикон". Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила
"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте в просвечивающемся топе и мини-шортах взорвала сеть
"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте в просвечивающемся топе и мини-шортах взорвала сеть
  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской
  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской
"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой
"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой
"Такая смешная Анька. Может, лучше делом заняться?" Седокова в платье с декольте показала "взгляд кошки". Видео
"Такая смешная Анька. Может, лучше делом заняться?" Седокова в платье с декольте показала "взгляд кошки". Видео
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына
"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына
  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто
  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто
28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания
"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания
28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS