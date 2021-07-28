Зеленский заявил, что у него "нет права и желания" вмешиваться в кадровую политику НБУ

Зеленский заявил, что в данный момент он видит "стабильную валюту и стабильную гривну", а значит, причин вмешиваться в политику НБУ у него нет Фото: president.gov.ua

"Очень много разных слухов о ситуации в Национальном банке. И не первый год это происходит. Для меня, как для президента, это независимая институция. Я в кадровые решения, честно говоря, не хотел бы вмешиваться. У меня нет права и желания", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов об увольнении ряда сотрудников НБУ.

При этом глава государства отметил, что если у менеджеров НБУ возникают вопросы, то Офис президента открыт к сотрудничеству и готов помогать.

"Относительно тех людей, которые увольняются… Они не уволились, насколько мне известно. Мне кажется, неправильно вмешиваться в кадровую политику Национального банка. Это неправильно со стороны президента. Я должен это делать, когда не делаются те вещи, от которых в целом зависит стабильность финансовой системы Украины", – сказал президент.

Он отметил, что в данный момент он видит "стабильную валюту и стабильную гривну".

"Я не вижу никаких волн. Сегодня мы видим наработки относительно кредитной системы и уменьшения процентов по кредитам для людей… Тут есть вопросы по медлительности этих процессов, однако тут вопросы не только к НБУ. Это общий вопрос: и к правительству, и к НБУ, и к банкам", – резюмировал Зеленский.

После заявления об увольнении департамента лицензирования НБУ Зеленский встретился с главой департамента Александром Бевзом и его коллегами, рассказывал Бевз в интервью "НВ Бизнес", вышедшем 16 июля.

"Президент дал нам возможность от первого лица объяснить, почему мы приняли такое решение, почему мы выбрали такую коммуникацию... Во-первых, он очень хорошо осведомлен, понимает ситуацию. Во-вторых, я могу сказать, он был довольно заинтересован услышать наше видение. Поэтому у меня и моих коллег сложилось положительное впечатление от встречи с президентом", – рассказал Бевз.

В то же время, по его словам, нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко с увольняющимися из Нацбанка сотрудниками не общался.