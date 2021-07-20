Из НБУ уволился еще один директор департамента, он отвечал за проверки банков

Директор департамента выездных проверок Нацбанка Новиков проработал в НБУ с перерывами около 13 лет Фото: old.bank.gov.ua

Отмечается, что увольнение произошло по соглашению сторон.

Исполнение обязанностей директора департамента возложено на Андрея Казака, бывшего заместителем Новикова.

"Сейчас департамент выездных проверок реорганизован в департамент инспектирования. Такое изменение в структуре НБУ направлено на повышение эффективности выполнения функций по планированию, организации и осуществлению эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений, а также совершенствованию структуры Национального банка", – говорится в сообщении регулятора.

Новиков с 1996-го до 2001 года и с 2014-го по 2018 год работал в подразделениях пруденциального надзора НБУ. В феврале 2018 года Новиков по результатам открытого конкурса, в котором участвовало 69 претендентов, возглавил департамент выездных проверок.

О том, что Новиков в ближайшее время может написать заявление об уходе вслед за своими коллегами, в начале июля писало издание LIGA.net.