НБУ будет штрафовать банки за неэтичное поведение по отношению к должникам

В связи с принятием Верховной Радой 19 марта этого года так называемого "антиколлекторского закона" ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности") НБУ предусмотрел в своем нормативно-правовом акте меры воздействия к банкам за нарушение законодательства о защите клиентов, "в том числе требований по этичному поведению во время урегулирования просроченной задолженности", говорится в сообщении.
Так, Нацбанк имеет право применять к банкам меры воздействия за нарушение прав потребителей финуслуг (в частности, должников) – письменное предостережение или штраф.
Штрафы при этом могут колебаться в размере от 300 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1–136 тыс. грн) в зависимости от вида нарушения.
Соответствующее постановление НБУ вступает в силу с 14 июля – одновременно с введением в действие закона о защите должников.
Нацбанк Украины отвечает за работу коллекторских компаний с 1 июля 2020 года.
7 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности коллекторов – он запрещает угрожать должникам и шантажировать их.
В соответствии с принятым законом банки и финансовые учреждения должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.
В документе прописан перечень способов этического взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и ограничения максимальной частоты взаимодействия. В частности, запрещается вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора. Должнику не позволяется звонить ночью с 20.00 до 8.00 с неизвестного номера.
Кроме этого, 12 декабря 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности". Проект закона готовится ко второму чтению.