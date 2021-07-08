НБУ будет штрафовать банки за неэтичное поведение по отношению к должникам

В связи с принятием Верховной Радой 19 марта этого года так называемого "антиколлекторского закона" ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности") НБУ предусмотрел в своем нормативно-правовом акте меры воздействия к банкам за нарушение законодательства о защите клиентов, "в том числе требований по этичному поведению во время урегулирования просроченной задолженности", говорится в сообщении.

Так, Нацбанк имеет право применять к банкам меры воздействия за нарушение прав потребителей финуслуг (в частности, должников) – письменное предостережение или штраф.

Штрафы при этом могут колебаться в размере от 300 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1–136 тыс. грн) в зависимости от вида нарушения.

Соответствующее постановление НБУ вступает в силу с 14 июля – одновременно с введением в действие закона о защите должников.