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НБУ будет штрафовать банки за неэтичное поведение по отношению к должникам

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За некорректные методы возвращения долгов НБУ будет штрафовать банки
За некорректные методы возвращения долгов НБУ будет штрафовать банки
Фото: depositphotos.com

С 14 июля вступает в силу закон, согласно которому Национальный банк Украины сможет штрафовать банки за неэтичное поведение по отношению к клиентам. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 7 июля.

В связи с принятием Верховной Радой 19 марта этого года так называемого "антиколлекторского закона" ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности") НБУ предусмотрел в своем нормативно-правовом акте меры воздействия к банкам за нарушение законодательства о защите клиентов, "в том числе требований по этичному поведению во время урегулирования просроченной задолженности", говорится в сообщении.

Так, Нацбанк имеет право применять к банкам меры воздействия за нарушение прав потребителей финуслуг (в частности, должников) – письменное предостережение или штраф.

Штрафы при этом могут колебаться в размере от 300 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1–136 тыс. грн) в зависимости от вида нарушения.

Соответствующее постановление НБУ вступает в силу с 14 июля – одновременно с введением в действие закона о защите должников.

Контекст:

Нацбанк Украины отвечает за работу коллекторских компаний с 1 июля 2020 года.

7 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности коллекторов – он запрещает угрожать должникам и шантажировать их.

В соответствии с принятым законом банки и финансовые учреждения должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

В документе прописан перечень способов этического взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и ограничения максимальной частоты взаимодействия. В частности, запрещается вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора. Должнику не позволяется звонить ночью с 20.00 до 8.00 с неизвестного номера.

Кроме этого, 12 декабря 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности". Проект закона готовится ко второму чтению.

Теги: НБУ, банки, штраф, долги, законодательство, Нацбанк, закон, шантаж, финансы
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