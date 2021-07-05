НАБУ завершило расследование по делу "VAB Банка"

В НАБУ отметили, что расследование против владельца и двух топ-менеджеров банка выделили в отдельное производство Фото: nabu.gov.ua

В октябре 2014 года "VAB Банк", который был отнесен к категории проблемных банков, обратился к НБУ с просьбой предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. НАБУ считает, что "VAB Банк" не предоставил всех необходимых для этого документов, но правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его просьбу.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, как заявили в "VAB Банке".

Зная об этих фактах, отсутствии всех необходимых документов и том, что банк не вернул выданные ранее кредиты на 3 млрд грн, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита на два года. Через 40 дней после предоставления кредита НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным. 1,2 млрд грн банк регулятору по завершении двухлетнего срока так и не вернул.

В этом деле фигурантами стали:

девять должностных лиц Нацбанка, в частности бывший первый заместитель председателя НБУ [Александр Писарук];

экс-заместитель председателя правления ПАО "VAB Банк" ;

заместитель директора компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка;

трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО "VAB Банк".

В то же время, отметили в НАБУ, расследование против еще трех человек – фактического владельца банка Олега Бахматюка, а также экс-главы правления Дениса Мальцева и экс-главы наблюдательного совета Натальи Василюк – выделено в отдельное производство и пока приостановлено, так как подозреваемые находятся в розыске.