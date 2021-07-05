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НАБУ завершило расследование по делу "VAB Банка"

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В НАБУ отметили, что расследование против владельца и двух топ-менеджеров банка выделили в отдельное производство
В НАБУ отметили, что расследование против владельца и двух топ-менеджеров банка выделили в отдельное производство
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, который НБУ выдал "VAB Банку" в 2014 году. Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

В октябре 2014 года "VAB Банк", который был отнесен к категории проблемных банков, обратился к НБУ с просьбой предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. НАБУ считает, что "VAB Банк" не предоставил всех необходимых для этого документов, но правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его просьбу.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, как заявили в "VAB Банке".

Зная об этих фактах, отсутствии всех необходимых документов и том, что банк не вернул выданные ранее кредиты на 3 млрд грн, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита на два года. Через 40 дней после предоставления кредита НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным. 1,2 млрд грн банк регулятору по завершении двухлетнего срока так и не вернул.

В этом деле фигурантами стали:

  • девять должностных лиц Нацбанка, в частности бывший первый заместитель председателя НБУ [Александр Писарук];
  • экс-заместитель председателя правления ПАО "VAB Банк" ;
  • заместитель директора компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка;
  • трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО "VAB Банк".

В то же время, отметили в НАБУ, расследование против еще трех человек – фактического владельца банка Олега Бахматюка, а также экс-главы правления Дениса Мальцева и экс-главы наблюдательного совета Натальи Василюк – выделено в отдельное производство и пока приостановлено, так как подозреваемые находятся в розыске.

Контекст:

В ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка". Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года.

13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении самому крупному акционеру банка – Олегу Бахматюку.

НАБУ расследует это дело с 2016 года. В феврале 2019-го тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сменил подследственность, передав материалы производства следователям полиции и прокурорам. В августе дело закрыли, а в сентябре новый генпрокурор Руслан Рябошапка отменил постановление о закрытии и вернул производство НАБУ.

Бахматюк написал 11 ноября 2019 года открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просил вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

15 ноября 2019 года в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грнРегулятор в связи с этим подал против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.

Бахматюк находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в ноябре 2020 года Бахматюк рассказал, что он официально находится в Австрии. По словам бизнесмена, украинские правоохранители знают, где он. В интервью в 2021 году Бахматюк говорил, что готов вернуться в страну, если ему назначат в качестве меры пресечения посильный размер залога.

Теги: НБУ, антикоррупционное бюро, VAB Банк, Александр Писарук, кредиты, Нацбанк, растрата, Олег Бахматюк, НАБУ, имущество
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