Гривна подешевела к доллару и евро

Курс гривны к доллару снизился на 11 копеек Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Гривна к доллару подешевела на 11 копеек – с 26,89 грн/$ до 27 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на 10 копеек – с 31,83 грн/€ до 31,93 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,67 грн/10 руб до 3,68 грн/10 руб.