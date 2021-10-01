Тронь: Полноценный рынок цифровых активов позволит всем украинцам инвестировать и зарабатывать на токенах

Сергей Тронь: Закон о криптовалютах необходимо существенно детализировать с помощью подзаконных актов и других программных документов Фото: пресс-служба Сергея Троня

Тронь заявил, что рынок с принятием закона получил базовые правила игры, а криптоинвесторы наконец смогут покинуть "серую зону".

"Согласно новому закону криптокомпании могут оказывать клиентам такие услуги: хранение или управление виртуальными активами, ключами к виртуальным активам, обмен, перевод, оказание других услуг, связанных с цифровыми активами. Участники рынка, в свою очередь, имеют право на открытие счетов в банках для расчетов по операциям с виртуальными активами, судебную защиту своих прав, получение от поставщиков услуг информации об их деятельности, самостоятельное определение цен, по которым осуществляются операции с криптовалютой, защиту персональных данных", – объяснил эксперт.

По его словам, иностранные криптокомпании также смогут регистрироваться в Украине и зарабатывать деньги, но важно понимать: принятый закон – это рамочный документ, начало процесса, а не его завершение.

"Закон о криптовалютах необходимо существенно детализировать с помощью подзаконных актов и других программных документов. Без этого украинская криптоиндустрия не получит необходимого импульса. Финальная цель – запуск полноценной инфраструктуры майнинга и торговли криптовалютами", – убежден Тронь.

Будет ли в Украине очередной бум биткоина и криптовалют, по мнению основателя международной компании White Rock Management, зависит от того, смогут ли государство и криптоассоциации довести закон до ума, эффективно внедрить и детализировать его положения и продолжить легализацию рынка, основываясь на здравом смысле и международном опыте. IT-инвестор уверен, что Украину ожидает большой путь и большой объем работы. При этом, любая ошибка и непродуманный шаг, например, жесткий или непрозрачный режим налогообложения, могут остановить развитие отрасли и отпугнуть потенциальных инвесторов.

"Если полноценный рынок цифровых активов будет запущен, люди даже с небольшим состоянием смогут инвестировать и зарабатывать на токенах. Это значительно повысит уровень жизни в стране, откроет перед украинцами новые возможности. И это вполне реалистичная перспектива. Но опять же, важен вопрос налогов. Сейчас обсуждается ставка налога, аналогичная инвестиционному инструменту – 5% с разницы между покупкой и продажей. Операции обмена одних виртуальных активов на другие не попадают под налогообложение. Это выглядит крайне привлекательно", – заявил Сергей Тронь.

