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Тронь: Полноценный рынок цифровых активов позволит всем украинцам инвестировать и зарабатывать на токенах

Сергей Тронь: Закон о криптовалютах необходимо существенно детализировать с помощью подзаконных актов и других программных документов
Сергей Тронь: Закон о криптовалютах необходимо существенно детализировать с помощью подзаконных актов и других программных документов
Фото: пресс-служба Сергея Троня

Принятие закона "Про виртуальные активы", который легализовал в Украине криптовалюту, открывает огромные возможности и перспективы для биткойн-компаний, как украинских, так и зарубежных, считает IT-инвестор, основатель международной компании White Rock Management Сергей Тронь. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном 28 сентября в Bitcoin Magazine.

Тронь заявил, что рынок с принятием закона получил базовые правила игры, а криптоинвесторы наконец смогут покинуть "серую зону". 

"Согласно новому закону криптокомпании могут оказывать клиентам такие услуги: хранение или управление виртуальными активами, ключами к виртуальным активам, обмен, перевод, оказание других услуг, связанных с цифровыми активами. Участники рынка, в свою очередь, имеют право на открытие счетов в банках для расчетов по операциям с виртуальными активами, судебную защиту своих прав, получение от поставщиков услуг информации об их деятельности, самостоятельное определение цен, по которым осуществляются операции с криптовалютой, защиту персональных данных", – объяснил эксперт.

По его словам, иностранные криптокомпании также смогут регистрироваться в Украине и зарабатывать деньги, но важно понимать: принятый закон – это рамочный документ, начало процесса, а не его завершение. 

"Закон о криптовалютах необходимо существенно детализировать с помощью подзаконных актов и других программных документов. Без этого украинская криптоиндустрия не получит необходимого импульса. Финальная цель – запуск полноценной инфраструктуры майнинга и торговли криптовалютами", – убежден Тронь. 

Будет ли в Украине очередной бум биткоина и криптовалют, по мнению основателя международной компании White Rock Management, зависит от того, смогут ли государство и криптоассоциации довести закон до ума, эффективно внедрить и детализировать его положения и продолжить легализацию рынка, основываясь на здравом смысле и международном опыте. IT-инвестор уверен, что Украину ожидает большой путь и большой объем работы. При этом, любая ошибка и непродуманный шаг, например, жесткий или непрозрачный режим налогообложения, могут остановить развитие отрасли и отпугнуть потенциальных инвесторов.

"Если полноценный рынок цифровых активов будет запущен, люди даже с небольшим состоянием смогут инвестировать и зарабатывать на токенах. Это значительно повысит уровень жизни в стране, откроет перед украинцами новые возможности. И это вполне реалистичная перспектива. Но опять же, важен вопрос налогов. Сейчас обсуждается ставка налога, аналогичная инвестиционному инструменту – 5% с разницы между покупкой и продажей. Операции обмена одних виртуальных активов на другие не попадают под налогообложение. Это выглядит крайне привлекательно", – заявил Сергей Тронь.

Контекст:

8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3637 "О виртуальных активах", который узаконит криптоактивы и виртуальную гривну. 

После вступления в силу закон будет применяться к правоотношениям, возникающим в связи с обращением виртуальных активов в Украине. Он будет определять права и обязанности участников рынка виртуальных активов, принципы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов. Сейчас закон ожидает подписи президента.

Сейчас Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis сообщило, что в Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире.

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

По данным на июнь 2021 года Украина входила в топ-10 стран, в которых инвесторы в 2020 году больше всего заработали на биткоине.

Теги: Верховная Рада, инвестиции, деньги, законопроект, активы, биткоин, рынок, криптовалюта, блокчейн, майнинг, Сергей Тронь
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