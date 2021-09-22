Биткоин впервые с августа упал в цене ниже $40 тыс.

Биткоин снижался на 3,2% – до $39 625. По состоянию на 6.34 утра по лондонскому времени биткоин поднялся на 2,9% – до $42 132.

Инвесторы опасаются распространения долгового кризиса в China Evergrande Group, а также того, что предстоящее заседание федеральной резервной системы США будет сигнализировать о сокращении покупок активов в конце этого года.

По словам управляющего партнера и сооснователя криптовалютной компании Nexo Энтони Тренчева, биткоин не застрахован от распродажи рискованных активов на традиционных рынках. Курс криптовалюты должен продержаться хотя бы 200 дней на уровне $46 тыс., чтобы инвесторы могли не волноваться, полагает он.

Reuters пишет, что падение курса криптовалюты происходит во время увеличения интереса к ней. Инвестиционные банки занимают оптимистичную позицию по поводу будущей стоимости валюты.

Данные биржи Coindesk свидетельствуют, что по состоянию на 13.01 по киевскому времени биткоин торговался по $42,4 тыс.