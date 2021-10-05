В Минцифры Украины исключили возможность массового внесения ложных данных о вакцинации от COVID-19

Данные в электронную систему здравоохранения вносит врач, который непосредственно вакцинировал от COVID-19, отметили в Минцифры Фото: EPA

Выскуб отметил, что данные в электронную систему здравоохранения, которая является источником для COVID-сертификата в "Дії", вносит врач, который непосредственно вакцинировал против коронавируса.

"Правила формирования цифровых сертификатов очень сложные и тщательные… Понятно, что [данные о вакцинации] может внести только тот врач, который вакцинировал. И каждая запись в электронную систему здравоохранения – она подписывается личной электронной подписью врача. То есть возможность внести пачками или внести не врачом вообще не существует, – заверил Выскуб. – Поддельный сертификат в "Дії" может появиться, только если врач возьмет на себя такую ответственность внести ложные сведения, но это преступление, это наказывается".