В "Дії" появится еще два COVID-документа – Минцифры

"Сейчас совместно с Минздравом мы уже постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты для ПЦР-тестирования, то есть такой сертификат также появится в "Дії" и будет действителен 72 часа, как и результаты теста. И также фактически начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех, кто переболел и выздоровел от COVID-19, и такие сертификаты также появятся в "Дії", – сказал Выскуб.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 5 октября, цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія" сгенерировали более 1,4 млн украинцев.

В сентябре в Украине ввели "зеленый" внутренний сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и "желтый" сертификат о получении первой дозы препарата против коронавируса. Как сообщали в Минздраве, срок действия "желтого" сертификата составляет 120 дней с момента прививки, "зеленого" – 365 дней. С 24 сентября на портале "Дія" можно получить "желтый" COVID-сертификат.

В "Дії" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат после вакцинации разными препаратами, сообщали 30 сентября в Минцифры.

Как отмечали в ведомстве, на портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".