Суд вынес первое в Украине решение по делу о подделке COVID-сертификата

Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

По словам Клименко, решение вынесли в Днепропетровской области, речь идет о штрафе в 34 тыс. грн и лишении права заниматься врачебной деятельностью для медика из Павлограда.

Пресс-служба Минздрава уточнила, что суд принял это решение на прошлой неделе. Также на прошлой неделе в рамках борьбы с подделкой COVID-сертификатов правоохранители провели в Украине 13 обысков, открыли 12 уголовных производств.