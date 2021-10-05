Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в конце октября – Данилов

"Этот период, две-три недели, нам с вами надо пройти. Мы заранее делаем прогнозы и ориентируемся на них. Пик заболеваемости ожидается в конце этого месяца", – отметил Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 октября заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Украине совпадает с той, которая наблюдалась в период предыдущего пика заболеваемости.

"Несмотря на то что прирост заболевших и госпитализированных несколько замедлился, по состоянию на данный момент занято уже 22,5 тыс. коек людьми с подтвержденным COVID-19 и с подозрением", – сказал Шмыгаль.