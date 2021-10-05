Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний Рады и внесла вопрос о его отзыве в повестку сессии. Как голосовали в парламенте

В частности, отстранение Разумкова поддержали 200 народных депутатов из фракции "Слуга народа", шестеро воздержались (Александр Бакумов, Роман Бабий, Дмитрий Гурин, Ольга Коваль, Денис Маслов и Дмитрий Микиша). Еще шестеро нардепов от "Слуги народа" проголосовали против такого решения: Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Василий Мокан и Нелли Яковлева.

Кроме того, отстранение Разумкова на два пленарных дня поддержали группы "Партия "За майбутнє" (16 голосов из 22), "Довіра" (18 из 20), фракция "Голос" (три из 20) и трое внефракционных нардепов.

В то же время фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), "Европейская солидарность" и "Батьківщина" не дали ни одного голоса.

Позже Рада внесла в повестку сессии вопрос отзыва Разумкова с поста спикера.

Согласно данным на сайте парламента, за такое решение проголосовали 246 нардепов (86 – против), из них 211 – от "Слуги народа". Четверо представителей этой парламентской фракции воздержалось (Бакумов, Бабий, Гурин и Микиша), шестеро – не поддержали (Буймистер, Воронько, Дмитрук, Касай, Козак и Яковлева).

Отзыв Разумкова с должности главы Рады поддержали также 16 нардепов из группы "Довіра", 15 – из группы "Партия "За майбутнє" и четверо внефракционных.

Ни одного голоса за решение не дали четыре фракции: ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батьківщина" и "Голос".

Оба решения парламента поддержал первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук. Вице-спикер Елена Кондратюк воздержалась при голосовании за отстранение Разумкова от ведения заседаний и не голосовала за внесение в повестку сессии вопроса об отзыве Разумкова с должности главы Рады.