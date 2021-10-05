"Слуга народа" будет обсуждать возможные дальнейшие действия в отношении нардепов, которые не поддержат отзыв Разумкова

Корниенко: Если я займу какую-либо должность в президиуме, это основание для выхода из фракции Фото: sluga-narodu.com

"Будем обсуждать это на фракции, это должно быть общим решением нашей партии и фракции. Я хотел бы услышать мотивацию людей не из команды Дмитрия Александровича. На фракции можно будет задать вопросы коллегам. Я бы пока воздержался от озвучивания каких-либо решений, до того как будет услышана позиция этих коллег", – сказал он.

Корниенко заявил, что ему известно о минимум трех людях из "команды Разумкова".

Также политик сказал, что пока фракция предметно не обсуждала его кандидатуру на должность первого вице-спикера Рады.

"Если я займу какую-либо должность в президиуме, это основание для выхода из фракции", – заявил он.