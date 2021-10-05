Рада второй раз за день не поддержала отстранение Стефанчука от ведения заседаний

Во время рассмотрения отстранения Стефанчука заседание вела вице-спикер Елена Кондратюк.

Решение поддержали 66 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отстранение инициировали фракции "Европейская солидарность" и "Голос" после включения в повестку сессии вопроса отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.

Сопредселатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила, что заседание по отзыву Разумкова назначено на 7 октября, но согласно регламенту нардепы должны получить не позже, чем за два дня до голосования отчет Разумкова и заключение от Счетной палаты.

Стефанчука уже хотели отстранить от ведения заседания 5 октября, инициаторами также были "Голос" и "Европейская солидарность". Это, по словам авторов заявления, было связано с отстранением Разумкова от ведения двух пленарных заседаний. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что Разумкова не было за что отстранять, так как на сегодняшнем заседании он не нарушал норм регламента.