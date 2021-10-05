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Рахманин: То, что происходит в Раде сегодня, называется очень просто – запуск механизма самоликвидации

Рахманин: Если вам безразлична собственная репутация, просто подумайте о репутации государства и высшего законодательного органа
Рахманин: Если вам безразлична собственная репутация, просто подумайте о репутации государства и высшего законодательного органа
Фото: goloszmin.org

Своими действиями Верховная Рада запускает "механизм самоликвидации". Об этом заявил нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин во время обсуждения отстранения от ведения пленарных заседаний первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Когда голосовались так называемые диктаторские законы, перед самым голосованием я, зная многих из тех, кто потом поднимал руку, пытался убедить этих людей не делать этого. Объяснял это тем, что они фактически запускают механизм самоликвидаии. Я не очень хороший мольфар, но так и сработало. Потому что есть определенные вещи, которые рано или поздно отразятся. Не только на репутации тех людей, которые нарушают закон, регламент, Конституцию. Они, к сожалению, отразятся на государстве. То, что происходит сегодня, называется очень просто – запуск механизма самоликвидации. Парламент перестает быть парламентом. Я понимаю, что сейчас не достучусь до сердец и мозгов людей, которые надеюсь, меня слушают, так же, как достучался до сердец и мозгов людей, которые голосовали за диктаторские законы. Жизнь длинная и жизнь опасная. Если вам безразлична собственная репутация, просто подумайте о репутации государства и высшего законодательного органа", – заявил Рахманин.

Сегодня Верховная Рада отстранила спикера Дмитрия Разумкова на два пленарных дня по инициативе фракции "Слуга народа" и депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє". 

После этого фракции "Голос" и "Европейская солидарность" потребовали отстранения Стефанчука. По их мнению, Разумкова не было за что отстранять, так как на сегодняшнем заседании он ничего не нарушил. Это решение парламент не поддержал, Стефанчук продолжил вести заседание.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют свыше 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука, глава партии "Слуга народа", замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко сказал, что готов занять должность вице-спикера.

Разумков 4 октября сообщал, что в Верховной Раде 4 октября запустили процедуру его отзыва с должности председателя парламента. Он также заявлял, что на этой неделе в повестке не может появиться вопрос его отзыва с должности.

5 октября парламент внес вопрос отзыва Разумкова в повестку сессии. Его должны рассмотреть 7 октября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Сергей Рахманин, Дмитрий Разумков, партия Голос, Руслан Стефанчук, Европейская солидарность
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