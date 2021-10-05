Рахманин: То, что происходит в Раде сегодня, называется очень просто – запуск механизма самоликвидации

Рахманин: Если вам безразлична собственная репутация, просто подумайте о репутации государства и высшего законодательного органа Фото: goloszmin.org

"Когда голосовались так называемые диктаторские законы, перед самым голосованием я, зная многих из тех, кто потом поднимал руку, пытался убедить этих людей не делать этого. Объяснял это тем, что они фактически запускают механизм самоликвидаии. Я не очень хороший мольфар, но так и сработало. Потому что есть определенные вещи, которые рано или поздно отразятся. Не только на репутации тех людей, которые нарушают закон, регламент, Конституцию. Они, к сожалению, отразятся на государстве. То, что происходит сегодня, называется очень просто – запуск механизма самоликвидации. Парламент перестает быть парламентом. Я понимаю, что сейчас не достучусь до сердец и мозгов людей, которые надеюсь, меня слушают, так же, как достучался до сердец и мозгов людей, которые голосовали за диктаторские законы. Жизнь длинная и жизнь опасная. Если вам безразлична собственная репутация, просто подумайте о репутации государства и высшего законодательного органа", – заявил Рахманин.

Сегодня Верховная Рада отстранила спикера Дмитрия Разумкова на два пленарных дня по инициативе фракции "Слуга народа" и депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє".

После этого фракции "Голос" и "Европейская солидарность" потребовали отстранения Стефанчука. По их мнению, Разумкова не было за что отстранять, так как на сегодняшнем заседании он ничего не нарушил. Это решение парламент не поддержал, Стефанчук продолжил вести заседание.