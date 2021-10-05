Кличко ответил, пойдет ли на выборы президента и Верховной Рады

Кличко отметил, что никогда не озвучивал намерений идти на выборы президента Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Во-первых, насчет президентских выборов – это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал таких намерений. А СМИ, задавая такие вопросы, автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах. У меня сегодня огромное количество задач в городе Киеве", – рассказал Кличко.

При этом мэр столицы отметил, что его партия УДАР планирует участвовать в очередных парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году.

"Я уверен, что наша политическая сила – партия УДАР – будет участвовать в следующих парламентских выборах. Мы сейчас занимаемся развитием наших ячеек, региональных организаций по Украине. И уверен, что присутствие наших депутатов в Верховной Раде – это инструмент для влияния на политические процессы, на изменения в Украине", – отметил Кличко.