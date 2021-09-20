"Я не боюсь таких вызовов". Кличко ответил на вопрос о президентских амбициях

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, которое вышло 20 сентября.
Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина спросила Кличко о планах на будущее и упомянула экс-президента Франции Николя Саркози, который до президентства уклончиво говорил о намерении баллотироваться и однажды сказал, что каждое утро, бреясь, думает, что будет президентом Франции.
"О чем вы думаете по утрам, глядя в зеркало, когда бреетесь? О президентстве? О парламенте? Может, о чем-то еще в контексте государства Украина?" – спросила она.
Кличко ответил, что он и его брат Владимир (интервью братья давали совместное) состоялись финансово и как спортсмены.
"Мы состоялись во многих направлениях. Можно наслаждаться на яхтах, Гавайях, Майорках, Ибицах, во Франции. Но, вы знаете, неинтересно. Я получаю колоссальное удовольствие от того, что люди видят результат моих действий. Все думают, что быть президентом – это привилегия. На самом деле это каторжный труд, когда ты полностью ответственен за внутреннюю политику, внешнюю, за многие процессы, за парламент, должен соединить много составляющих в одну общую картину, это страшно большая ответственность и страшный труд. Хочу ли я этого? Тяжелый ответ. Иногда вечером я прихожу изможденный домой. И, смотря в зеркало, задаю себе вопрос: "Ты уверен, что тебе это нужно?" Но на следующее утро, чуть отдохнув, я даю себе слово, что не сдамся, и снова иду вперед", – ответил мэр Киева.
Он добавил, что на сегодняшний день не готов ответить на вопрос о президентстве.
"Нужно будет? Я не боюсь таких вызовов. Нужно ли мне это как Виталию Кличко? У меня очень большие сомнения. Но если нужно будет Украине, политической ситуации, поживем –увидим. Еще рано сейчас загадывать, о чем-либо говорить", – резюмировал Кличко.
Кличко занимает пост городского головы Киева второй срок подряд. Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре, набрав более 50% голосов избирателей.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце мая, уровень поддержки партии "УДАР Виталия Кличко" в Киеве составляет 22%, партия возглавляет рейтинг электоральных симпатий жителей столицы. Самого Кличко, согласно опросу "Рейтинга", проведенному в июле, готовы поддержать на выборах мэра Киева 50,5% избирателей.
В президентском рейтинге лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский, однако Кличко в опросы, которые проводили в сентябре и августе, не включали