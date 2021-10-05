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Рада не отстранила Стефанчука от ведения пленарных заседаний

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Стефанчук начал вести пленарное заседание после отстранения Разумкова
Стефанчук начал вести пленарное заседание после отстранения Разумкова
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада не поддержала отстранение первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука от ведения двух пленарных заседаний. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Решение поддержали 69 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Инициаторами отстранения были фракции "Европейская солидарность" и "Голос". Оно было связано с отстранением от ведения двух пленарных заседаний спикера Рады Дмитрия Разумкова.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что еще есть такая вещь как регламент Верховной Рады. Понимаю, что кое-кто хочет превратить его в туалетную бумагу на улице Банковой - распечатать наш регламент в рулонах и там себе повесить в некоторых кабинетах... А вам я хочу напомнить: ст. 29 регламента гласит: нам не было за что отстранять Разумкова, потому что надо было какое-то нарушение, которое он как председательстующий допустил. А их не было сегодня. А вот, к сожалению, господин Стефанчук допустил нарушение. Господин Руслан. вы, вопреки регламенту, взялись проводить заседание после того, как абсолютно нерегламентным способом был убран председательсвующий. Это прямое нарушение регламента", – сказал автор проекта решения, нардеп от "Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк также заявил, что Разумкова не было за что отстранять, так как на сегодняшнем заседании он ничего не нарушил.

После голосования Стефанчук продолжил вести пленарное заседание.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Алексей Гончаренко, партия Голос, Руслан Стефанчук, Европейская солидарность, Ярослав Железняк
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