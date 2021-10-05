Рада поддержала рассмотрение "налогового" законопроекта №5600 во втором чтении по спецпроцедуре

За проголосовали 254 нардепа.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сказал, что депутаты внесли 11,5 тыс. поправок к законопроекту.

"Чтобы нам не рассматривать эти поправки... А вы их читали, кстати? Слово "проект" заменить на слово "проєкт". Или поправки, которые не имеют никакого содержания. Чтобы не рассматривать все эти поправки, которые направлены исключительно на затягивание рассмотрения этого законопроекта, мы предлагаем применить предусмотренную регламентом процедуру рассмотрения законопроектов и рассмотреть его по специальной процедуре", – сказал он.

Представители фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина" раскритиковали проект закона.

Член комитета, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что проект закона доработали ко второму чтению, но "есть ошибки".

"Даниил Александрович, очень прошу, чтобы мы исправили там некоторые ошибки... Когда голосовали за эту спецпроцедуру, это был "банковский" закон, карантин, срыв [выполнения программы] МВФ. И была договоренность между нами всеми, что она будет применена один раз. А потом мы меняем регламент и можем голосовать что угодно. К сожалению, сейчас эта договоренность была нарушена", – сказал он.

После принятия решения спикер парламента Дмитрий Разумков сказал, что у депутатских фракций и групп, а также у внефракционных парламентариев есть два дня, чтобы прислать письма по поводу рассмотрения их предложений и правок в профильный комитет.

"Дальше все прорабатывается, создается новая таблица и законопроект №5600 будет рассматриваться, скорее всего, на следующей пленарной неделе", – заявил глава парламента.