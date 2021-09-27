Законопроект №5600 не даст 30 млрд в бюджет, потому что экспортные цены на сырье обвалились – экономист

"Основные поступления предполагались за счет руды. Но ее цена упала ниже $100/т. Удар по фермерам, которым хотят ввести минимальные налоговые обязательства и в четыре-пять раз увеличить минимальный налог на землю, по текущей версии, отложен до 2023 года. Налог на землю будет собираться в 2023 году по итогам 2022 года. НДС по строительству уже убрали. Возможно, государство сможет получить что-то от экологического налога. Но в целом, по моей оценке, максимум, что они смогут собрать, – это дополнительные 5–10 млрд грн", – объяснил Монин.

Он добавил, что наполнять государственный бюджет можно за счет других источников, не повышая налоги для бизнеса, и в бюджете на следующий год есть резервы на 110 млрд грн.

"Это в первую очередь доходы от импорта: НДС, импортный акциз и пошлина. Есть резервы и по неналоговым доходам, минимум на 45–50 млрд грн. По моей оценке, на экономическую деятельность в текущем году будет потрачено около 250 млрд грн. А в консолидированный бюджет на 2022 год Минфин заложил всего 199 млрд, то есть на 20% меньше. Но, несмотря на это, он рапортует об увеличении на уровне госбюджета", – отметил эксперт.

Монин убежден, что все экономические расходы бюджета-2022, привязанные к законопроекту №5600, можно выполнить и без него, при этом базовый дефицит бюджета составит 2,2% от ВВП, что гораздо ниже того прогноза Министерства финансов.