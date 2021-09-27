Законопроект №5600 не даст 30 млрд в бюджет, потому что экспортные цены на сырье обвалились – экономист

"Основные поступления предполагались за счет руды. Но ее цена упала ниже $100/т. Удар по фермерам, которым хотят ввести минимальные налоговые обязательства и в четыре-пять раз увеличить минимальный налог на землю, по текущей версии, отложен до 2023 года. Налог на землю будет собираться в 2023 году по итогам 2022 года. НДС по строительству уже убрали. Возможно, государство сможет получить что-то от экологического налога. Но в целом, по моей оценке, максимум, что они смогут собрать, – это дополнительные 5–10 млрд грн", – объяснил Монин.
Он добавил, что наполнять государственный бюджет можно за счет других источников, не повышая налоги для бизнеса, и в бюджете на следующий год есть резервы на 110 млрд грн.
"Это в первую очередь доходы от импорта: НДС, импортный акциз и пошлина. Есть резервы и по неналоговым доходам, минимум на 45–50 млрд грн. По моей оценке, на экономическую деятельность в текущем году будет потрачено около 250 млрд грн. А в консолидированный бюджет на 2022 год Минфин заложил всего 199 млрд, то есть на 20% меньше. Но, несмотря на это, он рапортует об увеличении на уровне госбюджета", – отметил эксперт.
Монин убежден, что все экономические расходы бюджета-2022, привязанные к законопроекту №5600, можно выполнить и без него, при этом базовый дефицит бюджета составит 2,2% от ВВП, что гораздо ниже того прогноза Министерства финансов.
Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.
Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.