Налоговый законопроект №5600 может принести в госбюджет 25–35 млрд грн – Марченко

Марченко отметил, что в процессе рассмотрения в парламенте законопроект несколько видоизменился Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

Министр отметил, что в процессе рассмотрения в парламенте законопроект несколько видоизменился, поэтому изменились и его предварительные оценки.

"По нашим расчетам, сумма дополнительных доходов может составлять от 25 до 35 млрд грн. В среднем более 30 млрд, в зависимости от того, какая редакция будет окончательно поддержана парламентом", – сказал Марченко.