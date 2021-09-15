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Вредный для экономики налоговый законопроект №5600 "протаскивают" через комитет, несмотря на многочисленные нарушения и замечания – нардеп Николаенко

Андрей Николаенко: Очень серьезный документ, как я считаю, вредный для украинской экономики, рассматривается ненадлежащим образом
Андрей Николаенко: Очень серьезный документ, как я считаю, вредный для украинской экономики, рассматривается ненадлежащим образом
Фото: nikvesti.com

Народные депутаты от "Слуги народа" нарушают регламент, пытаясь провести через профильный парламентский комитет налоговый законопроект №5600, который является вредным для экономики. Об этом заявил изданию Politeka народный депутат от "Батьківщини", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко, комментируя заседание комитета, который начал рассмотрение почти 12 тысяч поправок, поданных к законопроекту.

"Рассмотрение началось с нарушением регламента и закона "О комитетах", поскольку заседания подкомитетов и официальных рабочих групп не были проведены. Все консультации, которые проводились летом, нельзя было считать официальными. Плюс последняя версия таблицы: чтобы все понимали, это таблица на 3700 страниц с 11 300 правками! И эта таблица была получена депутатами в последней версии в пятницу после обеда. А в понедельник в 11.00 нужно уже было рассматривать", – рассказал Николаенко.

Политик добавил со ссылкой на своих коллег, что из таблицы исчез ряд поправок (глава комитета объяснил это техническими проблемами), а также в документе ко второму чтению появился ряд новых положений.

"Очень серьезный документ, как я считаю, вредный для украинской экономики, рассматривается ненадлежащим образом, – заявил Николаенко. – Между первым и вторым чтением появилось около 80 изменений в статье, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении. Соответственно это нарушение статьи 116 регламента, на что указало большое количество депутатов. Но это было фактически проигнорировано руководством комитета".

Контекст:

7 сентября украинский парламент возобновил работу после каникул. Законопроект №5600 – одна из законодательных инициатив, которую в Раде планируют рассмотреть во втором чтении на шестой сессии.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

Теги: Верховная Рада, налоги, экономика, бюджет, бизнес, народные депутаты, законопроект, Андрей Николаенко
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