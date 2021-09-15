Вредный для экономики налоговый законопроект №5600 "протаскивают" через комитет, несмотря на многочисленные нарушения и замечания – нардеп Николаенко

Андрей Николаенко: Очень серьезный документ, как я считаю, вредный для украинской экономики, рассматривается ненадлежащим образом Фото: nikvesti.com

"Рассмотрение началось с нарушением регламента и закона "О комитетах", поскольку заседания подкомитетов и официальных рабочих групп не были проведены. Все консультации, которые проводились летом, нельзя было считать официальными. Плюс последняя версия таблицы: чтобы все понимали, это таблица на 3700 страниц с 11 300 правками! И эта таблица была получена депутатами в последней версии в пятницу после обеда. А в понедельник в 11.00 нужно уже было рассматривать", – рассказал Николаенко.

Политик добавил со ссылкой на своих коллег, что из таблицы исчез ряд поправок (глава комитета объяснил это техническими проблемами), а также в документе ко второму чтению появился ряд новых положений.

"Очень серьезный документ, как я считаю, вредный для украинской экономики, рассматривается ненадлежащим образом, – заявил Николаенко. – Между первым и вторым чтением появилось около 80 изменений в статье, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении. Соответственно это нарушение статьи 116 регламента, на что указало большое количество депутатов. Но это было фактически проигнорировано руководством комитета".