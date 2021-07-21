Гройсман: Законопроект №5600 – это повышение налогов всем. В таком климате вообще кто-то будет развиваться?

Владимир Гройсман: Если завтра придет налоговик и напишет тебе штраф миллион безосновательно, будут списаны со счета деньги, то ты будешь ходить по судам, забирать свое Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"5600 – это налоги, повышение налогов всем. С одной стороны повышение налогов людям, а с другой стороны – несвойственные карательные функции налоговых органов по отношению к предпринимателям, по отношению к предпринимательству. В таком климате вообще кто-то будет развиваться? Нет, потому что если завтра придет налоговик и напишет тебе штраф миллион безосновательно, будут списаны со счета деньги, то ты будешь ходить по судам, забирать свое. А он ответственности за это не несет", – отметил экс-премьер.

По словам Гройсмана, необходимо определить приоритетные для экономики отрасли и ввести мораторий на пересмотр налогов на среднесрочную или долгосрочную перспективу. Именно это, по мнению политика, позволит стабилизировать экономику и выйти из кризиса.