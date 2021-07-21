Гройсман: Законопроект №5600 – это повышение налогов всем. В таком климате вообще кто-то будет развиваться?

"5600 – это налоги, повышение налогов всем. С одной стороны повышение налогов людям, а с другой стороны – несвойственные карательные функции налоговых органов по отношению к предпринимателям, по отношению к предпринимательству. В таком климате вообще кто-то будет развиваться? Нет, потому что если завтра придет налоговик и напишет тебе штраф миллион безосновательно, будут списаны со счета деньги, то ты будешь ходить по судам, забирать свое. А он ответственности за это не несет", – отметил экс-премьер.
По словам Гройсмана, необходимо определить приоритетные для экономики отрасли и ввести мораторий на пересмотр налогов на среднесрочную или долгосрочную перспективу. Именно это, по мнению политика, позволит стабилизировать экономику и выйти из кризиса.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.
Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".