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"УДАР Виталия Кличко" предлагает изъять из законопроекта №5600 "налоги на воздух" для бизнеса и граждан

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7 сентября украинский парламент возобновил работу после каникул
7 сентября украинский парламент возобновил работу после каникул
Фото: depositphotos.com

В партии "УДАР Виталия Кличко" считают, что из законопроекта №5600 нужно удалить все положения, усиливающие налоговое давление на малый и средний бизнес и предоставляющие дополнительные полномочия налоговым органам. Об этом заявила народный депутат VII и VIII созывов, представитель УДАР Оксана Продан, сообщает официальный сайт партии.

Продан убеждена, что принятие законопроекта №5600 в нынешнем виде негативно повлияет на благосостояние и финансовое положение многих украинских семей, а средний класс в Украине в итоге не появится еще много лет.

"Президентское монобольшинство в очередной раз пытается без обсуждения и вопреки интересам украинского общества принять фискальный проект, сейчас это №5600. Принятие этого проекта приведет к увеличению коррупции и дальнейшему росту цен как на потребительские товары, так и на недвижимость. Этот проект, который в команде Зеленского громко называют "антиолигархическим", на самом деле направлен не против олигархов, а против той достойной жизни всех граждан Украины", – заявила Продан.

Политик подчеркнула, что обложение налогом на добавленную стоимость сделок купли-продажи недвижимости и повышение налога на доходы физических лиц для сделок по продаже квартир, а также введение минимального налогового обязательства для фермеров и расширение базы налогообложения их дохода, предоставление налоговикам права без решения суда брать в залог имущество налогоплательщиков, которые оспаривают доначисленные суммы, – все эти новшества станут бременем именно для мелких предпринимателей, а не для олигархов. В итоге повышение коснется всех украинцев, добавила она. 

В партии "УДАР Виталия Кличко" потребовали исключить из законопроекта №5600 все положения, которые усиливают налоговое давление на малый и средний бизнес и расширяют полномочия налоговых органов. Представители политсилы предложили власти отказаться от политики усиления фискального давления и перейти к стимулирующим мерам: установить равные налоговые правила и сделать прозрачным администрирование налогов, наладить эффективную работу Антимонопольного комитета и завершить судебную реформу.

"Власть, которая заботится о благосостоянии граждан Украины и развитии экономики, должна не выдумывать "налоги на воздух", неограниченно усиливая фискальное давление и увеличивая цены, а создавать комфортные условия для бизнеса и максимально обеспечивать условия для создания рабочих мест", – заявила Продан.

Контекст:

7 сентября украинский парламент возобновил работу после каникул. Законопроект №5600 – одна из законодательных инициатив, которую в Раде планируют рассмотреть во втором чтении на шестой сессии.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

Теги: УДАР, налоги, коррупция, Оксана Продан, экономика, законопроект, финансы, реформа
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