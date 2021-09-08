"УДАР Виталия Кличко" предлагает изъять из законопроекта №5600 "налоги на воздух" для бизнеса и граждан

Продан убеждена, что принятие законопроекта №5600 в нынешнем виде негативно повлияет на благосостояние и финансовое положение многих украинских семей, а средний класс в Украине в итоге не появится еще много лет.

"Президентское монобольшинство в очередной раз пытается без обсуждения и вопреки интересам украинского общества принять фискальный проект, сейчас это №5600. Принятие этого проекта приведет к увеличению коррупции и дальнейшему росту цен как на потребительские товары, так и на недвижимость. Этот проект, который в команде Зеленского громко называют "антиолигархическим", на самом деле направлен не против олигархов, а против той достойной жизни всех граждан Украины", – заявила Продан.

Политик подчеркнула, что обложение налогом на добавленную стоимость сделок купли-продажи недвижимости и повышение налога на доходы физических лиц для сделок по продаже квартир, а также введение минимального налогового обязательства для фермеров и расширение базы налогообложения их дохода, предоставление налоговикам права без решения суда брать в залог имущество налогоплательщиков, которые оспаривают доначисленные суммы, – все эти новшества станут бременем именно для мелких предпринимателей, а не для олигархов. В итоге повышение коснется всех украинцев, добавила она.

В партии "УДАР Виталия Кличко" потребовали исключить из законопроекта №5600 все положения, которые усиливают налоговое давление на малый и средний бизнес и расширяют полномочия налоговых органов. Представители политсилы предложили власти отказаться от политики усиления фискального давления и перейти к стимулирующим мерам: установить равные налоговые правила и сделать прозрачным администрирование налогов, наладить эффективную работу Антимонопольного комитета и завершить судебную реформу.

"Власть, которая заботится о благосостоянии граждан Украины и развитии экономики, должна не выдумывать "налоги на воздух", неограниченно усиливая фискальное давление и увеличивая цены, а создавать комфортные условия для бизнеса и максимально обеспечивать условия для создания рабочих мест", – заявила Продан.