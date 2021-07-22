Нардеп от "Слуги народа" Шуляк о законопроекте №5600: Будет больно смотреть, или как подорожает жилье, или как часть строительной отрасли уйдет в тень

Законопроект, в частности, предполагает повышение налога на доход физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%. Кроме того, предлагается расширить количество операций на рынке жилья, которые облагаются налогом на добавленную стоимость.

"У нас были колоссальные (не побоюсь этого слова) дебаты на [заседании] фракции касательно того, что в законопроекте №5600 могут сработать те механизмы, которые: а) не дадут развиваться строительной отрасли в сфере жилой недвижимости; б) приведут к повышению стоимости квадратного метра [недвижимости]. Но самое главное – на фракции мы определили, что ко второму чтению мы в любом случае не даем возможности выпустить законопроект в том виде, в котором он изначально был предоставлен в парламент Кабмином", – рассказала Шуляк.

По ее словам, сейчас в парламенте формируется рабочая группа, которая будет заниматься этим законопроектом. В ее заседаниях, в частности, будут принимать участие представители Министерства финансов, Национального банка и коммерческих банков, "потому что задачу развивать доступную ипотеку никто не убирал", рассказала депутат.

"И, конечно, мы будем разговаривать с застройщиками, потому что очень легко написать в законопроекте, что теперь будет другая система налогов, но потом будет очень больно смотреть, или как повысятся цены на жилье, или как часть строительной отрасли, которая работает в жилой сфере, просто уйдет в тень. Но наша задача – не загнать отрасль в тень, а вытащить ее оттуда, дать возможность почувствовать, что можно работать вбелую и по совершенно другим правилам, еще и защитить инвесторов в эту недвижимость. Потому что с 2015 года больше 30 млрд грн в год украинцы из своего кармана (это не ипотека, не кредиты) тратят на приобретение недвижимости. Это очень большие суммы", – отметила депутат.

Она сказала, что судьба законопроекта №5600 на данный момент "неоднозначна", и пообещала, что сделает все возможное, чтобы ко второму чтению он был скорректирован.

Шуляк подчеркнула, что разделяет опасения по поводу этого законопроекта представителей строительного сектора, и добавила, что повышение налогов в конечном счете "все равно ляжет на плечи потребителей".

"С одной стороны, у государства есть видение, что нужно развивать доступную ипотеку, а с другой стороны, государство говорит: "А давайте мы внесем новые механизмы в налогообложение". И всем же понятно, что это однозначно отразится на стоимости недвижимости. То есть одной рукой мы делаем вроде бы позитивные вещи, но которые нужно корректировать, а другой рукой мы такую возможность убираем", – возмутилась она.

Нардеп назвала строительную отрасль "локомотивом развития экономики", который нужно развивать.

"Есть очень простой показатель, его используют и в европейских странах: если доля строительной отрасли в ВВП страны порядка 4–7%, то это показатель, что экономика страны здоровая. В Украине, к сожалению, такой показатель составляет чуть-чуть больше 2%. И это такой индикатор, чтобы задуматься, почему так, почему Украина не дотягивает до европейских стран. Есть второй показатель: сколько денег в пересчете на одного человека тратится именно в сфере строительства. Если мы будем смотреть на Германию, Великобританию и даже на соседнюю Польшу, это порядка €1,5 тыс. и даже выше. В Украине такой показатель составляет €50 на одного человека. Это если посчитать не просто все жилье, но и все инфраструктурные проекты: строительство дорог, мостов, развязок. Очень мало! Это говорит о том, что государство не в должной степени все-таки уделяло внимание тому, что происходит в строительной части", – сказала Шуляк.

Бацман спросила у нардепа, разговаривала ли она с президентом Владимиром Зеленским о рисках, заложенных в законопроекте №5600.

"Я знаю точно, что президент заинтересован в том, чтобы доступное жилье в Украине строилось и чтобы это доступное жилье было доступным для широких кругов населения. По этому законопроекту я разговаривала с главой комитета [по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепом от "Слуги народа"] Даниилом Гетманцевым, с заместителем министра финансов Светланой Воробей, с заместителем руководителя Офиса президента Юлией Свириденко... Все знают и мою позицию, и позицию части людей, которые работают во фракции в разных комитетах, не только в нашем профильном. [Она заключается] в том, что нужно пересматривать эти нормы. Думаю, у президента тоже есть эта информация, что законопроект нуждается в доработке", – ответила Шуляк.

По ее мнению, сейчас "нужно максимально убрать эмоции", "взять цифры в руки" и объяснить Министерству финансов, что этот законопроект может сильно навредить строительной отрасли и "погубить только-только возрождающиеся эти 2%".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube