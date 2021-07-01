Никонов: Инициаторы налогового законопроекта №5600 очень сильно подставляют Зеленского. Если бы президенту кто-то объяснил, что это удар по его рейтингу

Законопроект, в частности, предполагает повышение налога на доход физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%. Кроме того, предлагается расширить количество операций на рынке жилья, которые облагаются налогом на добавленную стоимость.

Никонов прогнозирует, что в случае принята законопроекта стоимость недвижимости в Украине существенно вырастет – на 30–40%. В итоге, по мнению бизнесмена, это разрушит рынок недвижимости, который в последние годы демонстрировал рост.

"Думаю, что у многих компаний рентабельности не хватит... Мы шутили на эту тему, я говорил, что всю жизнь мечтал уменьшить количество конкурентов, и тут мне правительство очень сильно помогает... Но если говорить с государственной точки зрения, то я считаю, что это опасная и неправильная тенденция. Строительная отрасль создает огромный мультипликатор для экономики Украины. Создалось огромное количество предприятий, которые поставляют строительные материалы, технику", – сказал Никонов.

После принятия закона, по его словам, количество украинцев, которые смогут купить жилье в стране, "уменьшится в разы".

"Жилье подорожает, объем производства недвижимости уменьшится, куча поставщиков тоже разорятся, потому что у них не будет рынка сбыта... Вопрос: кому это выгодно? Налоговой инспекции или Министерству финансов, которые считают, что этим они увеличат доходную часть бюджета? Ребята, не увеличите. Просто уменьшится база налогообложения, очень принципиально уменьшится. Любой маломальский экономист, не социалистический, это понимает", – убежден бизнесмен.

По его мнению, команда президента должна предоставить ему подробную информацию об этом законопроекте.

"Я считаю, что они [инициаторы законопроекта] очень сильно подставляют президента. Потому что любое налогообложение, как бы ты его ни крутил, в конечном итоге ложится на покупателя... Я не общаюсь с президентом, но считают, что он [не в курсе этих изменений]. Если бы ему кто-то объяснил, что это удар по его рейтингу, что это уменьшение количества людей, которые будут в состоянии купить себе жилье... Поймите, этот рынок развился до невероятных размеров. Сегодня все покупают квартиры. Когда я смотрю на своих проектах, люди какого возраста покупают квартиры, я радуюсь. Это 23, 24, 25 лет. Молодые пацаны с девчонками приходят покупать квартиры – никогда такого раньше не было. Раньше было – до 35 лет не сунься! Я думал, что правительство поможет только – ипотеку даст. Но мы почему-то хотим это все перекрыть... Считаю, что это огромная ошибка. Считаю, что в Администрации Президента гаранту должны донести, что это и политически неправильно", – сказал бизнесмен.

Он еще раз подчеркнул, что с принятием этого законопроекта наполнить госбюджет не удастся.

"Увеличить его можно двумя путями: понизить налоги и еще раз понизить налоги. Третьего пути нет", – считает Никонов.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube