ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никонов: Инициаторы налогового законопроекта №5600 очень сильно подставляют Зеленского. Если бы президенту кто-то объяснил, что это удар по его рейтингу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Никонов: Считаю, что в Офисе президента гаранту должны донести, что это политически неправильно
Никонов: Считаю, что в Офисе президента гаранту должны донести, что это политически неправильно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов считает, что украинское правительство, которое инициировало законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, подставляет президента Владимира Зеленского. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Законопроект, в частности, предполагает повышение налога на доход физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%. Кроме того, предлагается расширить количество операций на рынке жилья, которые облагаются налогом на добавленную стоимость.

Никонов прогнозирует, что в случае принята законопроекта стоимость недвижимости в Украине существенно вырастет – на 3040%. В итоге, по мнению бизнесмена, это разрушит рынок недвижимости, который в последние годы демонстрировал рост. 

"Думаю, что у многих компаний рентабельности не хватит... Мы шутили на эту тему, я говорил, что всю жизнь мечтал уменьшить количество конкурентов, и тут мне правительство очень сильно помогает... Но если говорить с государственной точки зрения, то я считаю, что это опасная и неправильная тенденция. Строительная отрасль создает огромный мультипликатор для экономики Украины. Создалось огромное количество предприятий, которые поставляют строительные материалы, технику", – сказал Никонов.

После принятия закона, по его словам, количество украинцев, которые смогут купить жилье в стране, "уменьшится в разы". 

"Жилье подорожает, объем производства недвижимости уменьшится, куча поставщиков тоже разорятся, потому что у них не будет рынка сбыта... Вопрос: кому это выгодно? Налоговой инспекции или Министерству финансов, которые считают, что этим они увеличат доходную часть бюджета? Ребята, не увеличите. Просто уменьшится база налогообложения, очень принципиально уменьшится. Любой маломальский экономист, не социалистический, это понимает", – убежден бизнесмен.

По его мнению, команда президента должна предоставить ему подробную информацию об этом законопроекте.  

"Я считаю, что они [инициаторы законопроекта] очень сильно подставляют президента. Потому что любое налогообложение, как бы ты его ни крутил, в конечном итоге ложится на покупателя... Я не общаюсь с президентом, но считают, что он [не в курсе этих изменений]. Если бы ему кто-то объяснил, что это удар по его рейтингу, что это уменьшение количества людей, которые будут в состоянии купить себе жилье... Поймите, этот рынок развился до невероятных размеров. Сегодня все покупают квартиры. Когда я смотрю на своих проектах, люди какого возраста покупают квартиры, я радуюсь. Это 23, 24, 25 лет. Молодые пацаны с девчонками приходят покупать квартиры – никогда такого раньше не было. Раньше было  до 35 лет не сунься! Я думал, что правительство поможет только – ипотеку даст. Но мы почему-то хотим это все перекрыть... Считаю, что это огромная ошибка. Считаю, что в Администрации Президента гаранту должны донести, что это и политически неправильно", – сказал бизнесмен. 

Он еще раз подчеркнул, что с принятием этого законопроекта наполнить госбюджет не удастся. 

"Увеличить его можно двумя путями: понизить налоги и еще раз понизить налоги. Третьего пути нет", – считает Никонов. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов  фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация. По мнению экспертов, принятие документа приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. В организации подчеркнули, что инициаторы законопроекта не вели диалог с бизнесом во время подготовки документа. "Этот законопроект не устраивает ни одну отрасль экономики и ни одну профильную бизнес-ассоциацию", – заявили в организации и призвали разработать компромиссный вариант изменений. 

Министр финансов Сергей Марченко настаивает, что цель законопроекта – обеспечить прозрачные правила на рынке и справедливые налоги. "Те, кто ранее уклонялся от уплаты налогов, теперь будут платить", – написал министр в Facebook 3 июня. В качестве примера он привел налогообложение за пользование государственными недрами. "Размер ставки налогообложения за пользование государственными недрами будет зависеть от цены на ресурсы на мировых рынках и исчисляться по формуле, привязанной именно к рыночной стоимости, а не по себестоимости добытых ископаемых, как сейчас. Так, относительно железной руды (62% Fe CFR), которая сегодня уже стоит более $200 за тонну, сейчас государство получает за "бедную руду" 19,20 грн/т, а за "богатую руду"  204 грн/т. После принятых изменений этот показатель составит 507,80 грн/т", – сообщил Марченко. 

Рада планирует рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании 1 июля.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Верховная Рада, недвижимость, строительство, Алеся Бацман, Игорь Никонов, Владимир Зеленский, законопроект
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
  Клубнично-лаймовое желе. Идеальный десерт в дикую жару. Простой рецепт от Глинской
  Клубнично-лаймовое желе. Идеальный десерт в дикую жару. Простой рецепт от Глинской
  "Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния". Во Львове умер известный музыкант, основатель группы "Мері" Тарас Ших
  "Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния". Во Львове умер известный музыкант, основатель группы "Мері" Тарас Ших
"Проговаривать ссоры, обиды – это топ". Мишина озвучила семь простых правил своей счастливой жизни с Эллертом
"Проговаривать ссоры, обиды – это топ". Мишина озвучила семь простых правил своей счастливой жизни с Эллертом
"И как вам не стыдно?" Написавшая книгу об украинской политике Мендель засветила грудь в платье с глубоким декольте
"И как вам не стыдно?" Написавшая книгу об украинской политике Мендель засветила грудь в платье с глубоким декольте
"Никогда не поздно начинать, особенно когда это полезно для вашего фасада". 47-летняя Мозговая впервые встала на беговую дорожку
"Никогда не поздно начинать, особенно когда это полезно для вашего фасада". 47-летняя Мозговая впервые встала на беговую дорожку
"Получил совершенно отличный аттестат и ни одного репетитора, кроме бабушки". Сын Шурова заочно окончил школу
"Получил совершенно отличный аттестат и ни одного репетитора, кроме бабушки". Сын Шурова заочно окончил школу
"Фигурка – огонь!", "Ты просто богиня". Алина Гросу снялась в горячей фотосессии
"Фигурка – огонь!", "Ты просто богиня". Алина Гросу снялась в горячей фотосессии
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
Принц Уильям встретился с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане. Братья сделали совместное заявление. Фото
Принц Уильям встретился с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане. Братья сделали совместное заявление. Фото
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?", "Наглый". В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести деньги на карту
"Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?", "Наглый". В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести деньги на карту
  Выступление Go-A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале "Евровидения"
  Выступление Go-A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале "Евровидения"
"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности
"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
57-летняя Лолита Милявская показала, как купила себе средство от климакса
57-летняя Лолита Милявская показала, как купила себе средство от климакса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ
19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS