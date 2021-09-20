Законопроект №5600 о повышении налогов сильно изменен, Рада может рассмотреть его в четверг – нардеп

Рада может рассмотреть законопроекты об олигархах и о повышении налогов на этой неделе Фото: depositphotos.com

Об этом по итогам заседания парламентской фракции "Слуга народа" написал в Facebook нардеп от монобольшинства Алексей Устенко.

По его словам, "Слуга народа" поддержит законопроект.

"Все нормы о застройщиках убрали, кроме нормы о продаже третьей квартиры за год. За такую сделку придется заплатить 18% от разницы между ценой покупки и продажи. Рента на железную руду – 5% минус логистика от цены в Китае. Льготы для производителей курицы убираются, они будут платить налог на прибыль. Поставленный налог на гектар – в размере 5% для юрлиц и 2,5% для физлиц за пределами населенных пунктов от нормативно-денежной оценки участка. Убирается НДС на операции с инвестиционным золотом. Убирается акциз на "зеленую" энергетику", – перечислил он изменения.

Устенко сообщил, что рассматривать проект планируют постатейно, по сокращенной процедуре.

Перед этим Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об олигархах, написал Устенко. Он не сообщил возможной даты, но проект включен в повестку Рады на этой неделе.