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ПОЛИТИКА

Корниенко пообещал "хит-парад партий", которые выступают против законопроекта о деолигархизации

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Корниенко заявил, что у украинского народа нет времени, чтобы задерживать "такую важную реформу"
Корниенко заявил, что у украинского народа нет времени, чтобы задерживать "такую важную реформу"
Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

Принятие законопроекта о деолигархизации может растянуться на месяцы. Об этом заявил первый замглавы парламентской фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко 20 сентября во время брифинга в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

На вопрос журналиста о том, почему "Слуга народа" торопится проголосовать за законопроект на этой неделе, Корниенко сказал: "Мы же ведем борьбу не просто с оппонентами. Понимая, что у олигархов есть влияние на многое в стране. Каждые три-четыре дня, две недели, которые мы даем отлежаться, отсидеться, сбегать в Венецианскую комиссию... Госпожа [член Венецианской комиссии от Украины Марина] Ставнийчук в пятницу нас всех научила, что это уважаемый орган... Там процесс может затянуться на месяцы".

Нардеп отметил, что у украинского народа нет времени, чтобы задерживать "такую важную реформу".

По словам Корниенко, фракция "Слуги народа" допускает непарламентские действия оппозиции против законопроекта.

"Отдельная история – кто из фракций быстрее внесет постановление о блокировании законопроекта об олигархах. Мы это тоже изучим и сделаем хит-парад партий, которые меньше всего хотели бы принятия этого закона", – заявил он.

Согласительный совет сегодня включил в повестку дня пленарной недели Верховной Рады законопроекты №5599 о деолигархизации и №5600 о наполнении госбюджета за счет повышения налогов.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Теги: Верховная Рада, Украина, оппозиция, Венецианская комиссия, олигархи, Слуга народа, Александр Корниенко
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