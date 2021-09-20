Корниенко пообещал "хит-парад партий", которые выступают против законопроекта о деолигархизации

Корниенко заявил, что у украинского народа нет времени, чтобы задерживать "такую важную реформу" Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

На вопрос журналиста о том, почему "Слуга народа" торопится проголосовать за законопроект на этой неделе, Корниенко сказал: "Мы же ведем борьбу не просто с оппонентами. Понимая, что у олигархов есть влияние на многое в стране. Каждые три-четыре дня, две недели, которые мы даем отлежаться, отсидеться, сбегать в Венецианскую комиссию... Госпожа [член Венецианской комиссии от Украины Марина] Ставнийчук в пятницу нас всех научила, что это уважаемый орган... Там процесс может затянуться на месяцы".

Нардеп отметил, что у украинского народа нет времени, чтобы задерживать "такую важную реформу".

По словам Корниенко, фракция "Слуги народа" допускает непарламентские действия оппозиции против законопроекта.

"Отдельная история – кто из фракций быстрее внесет постановление о блокировании законопроекта об олигархах. Мы это тоже изучим и сделаем хит-парад партий, которые меньше всего хотели бы принятия этого закона", – заявил он.

Согласительный совет сегодня включил в повестку дня пленарной недели Верховной Рады законопроекты №5599 о деолигархизации и №5600 о наполнении госбюджета за счет повышения налогов.