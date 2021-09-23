Под Радой проходят несколько митингов, активисты пытались прорваться сквозь полицейский кордон, главу движения SaveФОП задержали

Под Радой произошла стычка между представителями движения SaveФОП и полицейскими Фото: suspilne.media

Под Радой сегодня проходят минимум три митинга. Представители движения "Авто Евро Сила" требуют улучшения условий растаможивания авто, купленных за рубежом. Члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" протестуют против "давления на оппозицию", "непомерных тарифов" и "незаконного домашнего ареста" нардепа Виктора Медведчука.

В ходе внеочередного заседания нардепы должны сегодня рассмотреть новые поправки, касающиеся работы физических лиц-предпринимателей, и изменения в Налоговый кодекс.

Участники движения SaveФОП требуют, что Рада поддержала законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно изменения подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения (№3853-1) и упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей (№3993), сообщал Доротич. В частности, предприниматели хотят, чтобы совет отменил требование об использовании кассовых аппаратов.

На митинге участники движения SaveФОП пытались прорваться сквозь кордон полиции под Верховной Радой и перекрыть дорогу, их оттеснили правоохранители.

Учасники руху SaveФОП намагалися прорватися крізь кордон поліції під Верховною Радою та перекрити дорогу, їх відтіснили правоохоронці pic.twitter.com/JZI2uH5sSl — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ * (@suspilne_news) September 23, 2021

Доротич еще до этого пытался прорваться в здание Верховной Рады через полицию, отмечает Общественное. Его задержали.

По словам одного из участников митинга Геннадия Рослика, митингующие "хотели стать возле центрального входа" в парламент, после чего два полицейских "подошли и забрали его под руки". "Мы хотели стать на проезжей части, под дорогой, у нас заявлена акция, мы будем идти. На связь он не выходит, забрали молча представители Национальной гвардии, вроде бы в Печерский участок", – сказал участник митинга.

Видео, на котором полицейские уводят задержанного, опубликовал журналист Андрей Павловский. По его информации, Доротича задержали, потому что правоохранители сочли, что он "играет на камеру".