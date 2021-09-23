ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Под Радой проходят несколько митингов, активисты пытались прорваться сквозь полицейский кордон, главу движения SaveФОП задержали

Под Радой произошла стычка между представителями движения SaveФОП и полицейскими
Под Радой произошла стычка между представителями движения SaveФОП и полицейскими
Фото: suspilne.media

Во время митинга под Верховной Радой произошли столкновения между правоохранителями и представителями движения SaveФОП, в результате главу движения Сергея Доротича задержали. Об этом пишет Общественное.

Под Радой сегодня проходят минимум три митинга. Представители движения "Авто Евро Сила" требуют улучшения условий растаможивания авто, купленных за рубежом. Члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" протестуют против "давления на оппозицию", "непомерных тарифов" и "незаконного домашнего ареста" нардепа Виктора Медведчука. 

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/6392974347386797

В ходе внеочередного заседания нардепы должны сегодня рассмотреть новые поправки, касающиеся работы физических лиц-предпринимателей, и изменения в Налоговый кодекс.

Участники движения SaveФОП требуют, что Рада поддержала законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно изменения подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения (№3853-1) и упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей (№3993), сообщал Доротич. В частности, предприниматели хотят, чтобы совет отменил требование об использовании кассовых аппаратов.

https://www.facebook.com/sergii.dorotych/posts/6076579005750393

На митинге участники движения SaveФОП пытались прорваться сквозь кордон полиции под Верховной Радой и перекрыть дорогу, их оттеснили правоохранители.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/6393572230660342

Доротич еще до этого пытался прорваться в здание Верховной Рады через полицию, отмечает Общественное. Его задержали.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/6393059330711632

По словам одного из участников митинга Геннадия Рослика, митингующие "хотели стать возле центрального входа" в парламент, после чего два полицейских "подошли и забрали его под руки". "Мы хотели стать на проезжей части, под дорогой, у нас заявлена акция, мы будем идти. На связь он не выходит, забрали молча представители Национальной гвардии, вроде бы в Печерский участок", – сказал участник митинга.

Видео, на котором полицейские уводят задержанного, опубликовал журналист Андрей Павловский. По его информации, Доротича задержали, потому что правоохранители сочли, что он "играет на камеру".

https://www.facebook.com/andriy.pavlovskiy/videos/594279018416440/

Контекст:

1 декабря 2020 года Верховная Рада отложила на 1 января 2022 года фискализацию, которую намеревались внедрить в 2021 году. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев называл это "сверхкомпромиссом", за который он не голосовал.

7 декабря закон об отсрочке введения кассовых аппаратов подписал президент Владимир Зеленский.

15 декабря на акции протеста вышли предприниматели, произошли их столкновения с правоохранителями.

Протесты против фискализации продолжились и в 2021 году. В частности, участники инициативы #SaveФОП выходили на Майдан Незалежности в Киеве 29 июня.

Теги: Андрей Павловский, протесты, митинг, столкновения, парламент, законопроект, Налоговый кодекс, предприниматели, предприниматель, Авто Евро Сила, акции протеста, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Я бы хотел, чтобы он вернулся". Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета
"Я бы хотел, чтобы он вернулся". Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета
"Очень с братиком похожи". Tarabarova показала годовалую дочь
"Очень с братиком похожи". Tarabarova показала годовалую дочь
"Больше не выгляжу, как прежде". 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости
"Больше не выгляжу, как прежде". 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости
  "Это очень вкусно". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом "синнабон"
  "Это очень вкусно". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом "синнабон"
"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины
"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри
Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри
"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера
"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей
"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей
"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона
"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS