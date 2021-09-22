Разумков созвал внеочередное заседание Рады на 23 сентября

"Разумков подписал распоряжение о созыве по требованию 165 народных депутатов внеочередного заседания парламента в четверг, 23 сентября, в 16.00", – написала она.
Депутаты рассмотрят четыре законопроекта о налогообложении и фискальной политике, добавила Туний.
Последнее внеочередное заседание Рады состоялось 8 сентября. Тогда депутаты рассматривали обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Штатов вне НАТО, но не приняли его.
Согласительный совет 20 сентября включил в повестку дня пленарной недели Верховной Рады законопроекты №5599 о деолигархизации и №5600 о наполнении госбюджета за счет повышения налогов.