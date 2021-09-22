Разумков созвал внеочередное заседание Рады на 23 сентября

Разумков подписал распоряжение о созыве Рады по требованию 165 депутатов Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"Разумков подписал распоряжение о созыве по требованию 165 народных депутатов внеочередного заседания парламента в четверг, 23 сентября, в 16.00", – написала она.

Депутаты рассмотрят четыре законопроекта о налогообложении и фискальной политике, добавила Туний.