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Под Офисом президента прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ. Фоторепортаж

28 августа, 2021 15.23
В преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена под зданием Офиса президента в Киеве состоялась акция-перформанс в поддержку украинских политзаключенных в РФ. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ". Бывшие политзаключенные вместе с родственниками и правозащитниками требовали активных действий от власти по освобождению украинских политзаключенных и заложников Кремля. Участники акции обратились к лидерам Украины и США с просьбой найти пути давления на РФ, чтобы освободить пленных на Донбассе и в Крыму, а также в РФ. В руках у них были плакаты с лозунгами "Господин президент, где закон про заложников Кремля?", "Они не сдаются – мы не сдадимся", "Жизнь заложников Кремля – не игрушки" и другие. По завершению акции участники передали свое обращение главе консультативного совета при Офисе президента Алене Вербицкой.
Теги: правозащитники, митинг, политзаключенные, Офис президента Украины, обмен удерживаемыми лицами, акции протеста, обращение
 

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