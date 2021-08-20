"Это зачистка". В МИД Украины прокомментировали новые задержания крымских татар в оккупированном Крыму

17 августа после обысков российские силовики задержали Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева и Раифа Февзиева. Троих из них поместили в СИЗО: Таирова – до 11 октября, Бекирова – до 10 октября, а Февзиева – до 12 октября.

"Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций одна и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы никакого присутствия сопротивления не было. Это такая зачистка", – сказала Джапарова.

По ее словам, все пять задержанных – это активисты, "которые посещали судебные заседания, помогали родственникам".

"Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где оглашали приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести", – объяснила дипломат.

Она подчеркнула, что все украинские политзаключенные, которые находятся в Крыму или на территории России, "имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, которые финансируются Украиной".