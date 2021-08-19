Минреинтеграции Украины осудило незаконные задержания крымских татар в оккупированном Крыму

17 августа после обысков силовики задержали в оккупированном Крыму пятерых крымских татар: Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева и Раифа Февзиева. Троих из них поместили в СИЗО: Таирова – до 11 октября, Бекирова – до 10 октября, а Февзиева – до 12 октября.

"Эти люди известны своей стойкой гражданской позицией, они систематически посещали политически мотивированные судебные заседания оккупационной власти для поддержки семей политзаключенных. Российские оккупанты продолжают политику репрессий в отношении крымских татар. Безоговорочным и очевидным является факт нарушения норм международного и международного гуманитарного права. И не менее очевидно, что действия РФ в очередной раз направлены на преследование представителей коренного народа", – заявил Смирнов.

В пресс-службе подчеркнули, что обыски и задержания проводились без соблюдения процессуальных гарантий.

"Во время обыска в доме Раифа Февзиева сотрудники оккупационных "силовых структур" подбросили литературу, которая тут же была "изъята" как запрещенная, также к Раифу Февзиеву не допустили адвоката", – добавили в министерстве.