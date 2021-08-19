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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Минреинтеграции Украины осудило незаконные задержания крымских татар в оккупированном Крыму

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Обыски у крымских татар в оккупированном Крыму прошли 17 августа
Обыски у крымских татар в оккупированном Крыму прошли 17 августа
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осудило очередные незаконные задержания в оккупированном Россией Крыму. Об этом заявил советник вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Александр Смирнов, сообщила пресс-служба ведомства 18 августа.

17 августа после обысков силовики задержали в оккупированном Крыму пятерых крымских татар: Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева и Раифа Февзиева. Троих из них поместили в СИЗО: Таирова – до 11 октября, Бекирова – до 10 октября, а Февзиева – до 12 октября.

"Эти люди известны своей стойкой гражданской позицией, они систематически посещали политически мотивированные судебные заседания оккупационной власти для поддержки семей политзаключенных. Российские оккупанты продолжают политику репрессий в отношении крымских татар. Безоговорочным и очевидным является факт нарушения норм международного и международного гуманитарного права. И не менее очевидно, что действия РФ в очередной раз направлены на преследование представителей коренного народа", – заявил Смирнов.

В пресс-службе подчеркнули, что обыски и задержания проводились без соблюдения процессуальных гарантий.

"Во время обыска в доме Раифа Февзиева сотрудники оккупационных "силовых структур" подбросили литературу, которая тут же была "изъята" как запрещенная, также к Раифу Февзиеву не допустили адвоката", – добавили в министерстве.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, оккупация, крымские татары, задержание, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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