Минреинтеграции Украины осудило незаконные задержания крымских татар в оккупированном Крыму

17 августа после обысков силовики задержали в оккупированном Крыму пятерых крымских татар: Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева и Раифа Февзиева. Троих из них поместили в СИЗО: Таирова – до 11 октября, Бекирова – до 10 октября, а Февзиева – до 12 октября.
"Эти люди известны своей стойкой гражданской позицией, они систематически посещали политически мотивированные судебные заседания оккупационной власти для поддержки семей политзаключенных. Российские оккупанты продолжают политику репрессий в отношении крымских татар. Безоговорочным и очевидным является факт нарушения норм международного и международного гуманитарного права. И не менее очевидно, что действия РФ в очередной раз направлены на преследование представителей коренного народа", – заявил Смирнов.
В пресс-службе подчеркнули, что обыски и задержания проводились без соблюдения процессуальных гарантий.
"Во время обыска в доме Раифа Февзиева сотрудники оккупационных "силовых структур" подбросили литературу, которая тут же была "изъята" как запрещенная, также к Раифу Февзиеву не допустили адвоката", – добавили в министерстве.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
20 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.