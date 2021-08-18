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Евросоюз осудил арест четырех крымских татар российским судом. Их обвиняют по делу "Хизб ут-Тахрир"

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Крымские татары получили сроки от 12 до 18 лет
Крымские татары получили сроки от 12 до 18 лет
Фото: crimean-solidarity.org

Европейский союз осудил заключение четырех крымских татар, обвиняемых по делу Алуштинской группы "Хизб ут-Тахрир". Об этом заявил в Twitter 18 августа спикер Европейской службы внешних связей Петер Стано.

"Евросоюз считает вынесение приговора четырем крымским татарам военным судом России незаконным и неприемлемым. Мы призываем Россию обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств по международному праву в незаконно аннексированном Крыму", – отметил он.

Преподавателя арабского языка и предпринимателя Эльдара Кантимирова суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Бывшего председателя религиозной общины "Алушта" Ленура Халилова – к 18 годам. Охраннику мечети этой общины Руслану Месутову предстоит провести в колонии 18 лет. Имама мечети села Малореченское Руслана Нагаева приговорили к 13 годам лишения свободы. Все они будут содержаться в колониях строгого режима.

Российские силовики задержали крымских татар после обысков 10 июня 2019 года. В ФСБ России говорили, что следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", писало "Крым.Реалии". Нагаева и Кантимирова задержали в Алуште, Месутова – в селе Малый Маяк, а Халилова, председателя местной религиозной общины "Алушта", – в селе Изобильное.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.

Теги: ФСБ, крымские татары, террористы, экстремизм, Европейский союз, Хизб ут-Тахрир, обыски, силовики, Петер Стано
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