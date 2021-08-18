Евросоюз осудил арест четырех крымских татар российским судом. Их обвиняют по делу "Хизб ут-Тахрир"

"Евросоюз считает вынесение приговора четырем крымским татарам военным судом России незаконным и неприемлемым. Мы призываем Россию обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств по международному праву в незаконно аннексированном Крыму", – отметил он.

Ukraine: * considers sentencing of 4 Crimean Tatars by * Military Court illegal & unacceptable. We call on Russia to ensure full compliance with international human rights standards and other obligations under international law in the illegally annexed Crimea #CrimeaIsUkraine https://t.co/Y4f1eEojby — Peter Stano (@ExtSpoxEU) August 18, 2021

Преподавателя арабского языка и предпринимателя Эльдара Кантимирова суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Бывшего председателя религиозной общины "Алушта" Ленура Халилова – к 18 годам. Охраннику мечети этой общины Руслану Месутову предстоит провести в колонии 18 лет. Имама мечети села Малореченское Руслана Нагаева приговорили к 13 годам лишения свободы. Все они будут содержаться в колониях строгого режима.

Российские силовики задержали крымских татар после обысков 10 июня 2019 года. В ФСБ России говорили, что следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", писало "Крым.Реалии". Нагаева и Кантимирова задержали в Алуште, Месутова – в селе Малый Маяк, а Халилова, председателя местной религиозной общины "Алушта", – в селе Изобильное.