"Налоговый" законопроект №5600 навредит экономике и осложнит ситуацию в стране – эксперт

Леонид Козаченко: Однозначно это не будет способствовать позитивным изменениям. Это усложнит ситуацию в экономике нашей страны Фото: latifundist.com

"Однозначно это не будет способствовать позитивным изменениям. Это усложнит ситуацию в экономике нашей страны. И нужно, чтобы отклонили этот законопроект с рассмотрения и вернулись. Там есть, возможно, четвертая часть прописанных норм, которые имели бы положительное влияние. Но две трети этого закона вредят бизнесу", – отметил Козаченко.

Он убежден, что Кабмин должен найти другие источники наполнения государственного бюджета: побороть коррупцию на таможне и продать убыточные госпредприятия.

"У нас государственные предприятия миллиарды, триллионы гривен не по назначению используют. Наведите порядок в этой сфере. Приватизируйте 90% государственных предприятий, так как это потеря бюджета, это уничтожение нашей экономики. Также надо точку ставить в таможенных скандальных проблемах, которые тоже не решаются, и мы теряем десятки и сотни миллиардов за счет этих противоправных действий при пересечении границы", – подчеркнул эксперт.