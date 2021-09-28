"Налоговый" законопроект №5600 навредит экономике и осложнит ситуацию в стране – эксперт

"Однозначно это не будет способствовать позитивным изменениям. Это усложнит ситуацию в экономике нашей страны. И нужно, чтобы отклонили этот законопроект с рассмотрения и вернулись. Там есть, возможно, четвертая часть прописанных норм, которые имели бы положительное влияние. Но две трети этого закона вредят бизнесу", – отметил Козаченко.
Он убежден, что Кабмин должен найти другие источники наполнения государственного бюджета: побороть коррупцию на таможне и продать убыточные госпредприятия.
"У нас государственные предприятия миллиарды, триллионы гривен не по назначению используют. Наведите порядок в этой сфере. Приватизируйте 90% государственных предприятий, так как это потеря бюджета, это уничтожение нашей экономики. Также надо точку ставить в таможенных скандальных проблемах, которые тоже не решаются, и мы теряем десятки и сотни миллиардов за счет этих противоправных действий при пересечении границы", – подчеркнул эксперт.
Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.
Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.