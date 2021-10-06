Бабий Яр – самая страшная трагедия, которая произошла с еврейским народом и человечеством в целом – президент Израиля

Герцог призвал пообещать человечеству, что Бабий Яр больше никогда не повторится Фото: president.gov.ua

"Это самая страшная трагедия, которая произошла с еврейским народом и человечеством в целом, – сказал Герцог. – Не было более страшного убийства, чем убийство пулями в Холокост. И самое страшное – что солнце светило и птицы пели. В течение двух суток работали пулеметы нацистов и были перечеркнуты судьбы десятки тысяч евреев, киевлян, целых семей".

Президент Израиля призвал "пообещать человечеству, что Бабий Яр больше никогда не повторится".

"И в наши дни также есть люди, которые отрицают, что был Холокост. Только за последние сутки мы слышали отвратительные проявления антисемитизма в Аушвице. Мы, как и все мировые лидеры, должны осуждать такие проявления антисемитизма, мы должны бороться со злом, с жестокостью для того, чтобы мы не забывали о той катастрофе и том, к чему могут привести молчание, антисемитизм и расизм", – отметил Герцог.

Глава Израиля подчеркнул, что у еврейского народа есть сложная история на украинской земле, где была одна из самых сильных еврейских общин в мире.

"Все поэты, писатели писали на территории Украины, здесь появился хасидизм, здесь родились лидеры сионизма. Вместе с тем, здесь были погромы и здесь было убийство в Бабьем Яру. Это трагическая история, которая выглядит, как шрам на земле", – сказал Герцог.

Официальная церемония в честь погибших в Бабьем Яру прошла 6 октября в Киеве. Ее транслировал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". В церемонии приняли участие президенты Украины, Израиля и Германии – Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Герцог.

По словам Зеленского, Бабий Яр – это место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной.