ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Бабий Яр – место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Бабьем Яру нацисты расстреляли более 100 тыс. человек, отметил Зеленский
В Бабьем Яру нацисты расстреляли более 100 тыс. человек, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Ужасные преступления в Бабьем Яру 80 лет назад – не миф, а реальные события, которые происходили с реальными людьми в период Второй мировой войны. Об этом 6 октября во время официальной церемонии чествования памяти жертв трагедии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"И самое ужасное в них то, что все это не миф, а реальные события, которые происходили с реальными людьми в ужасной реальности под названием "Вторая мировая война, оккупация, Холокост". Пандемия этих вирусов началась в Киеве. 19 сентября 1941 года Киев захватили нацисты. Как экспертам по обустройству кладбищ по миру им сразу попал в глаза большой глубокий овраг на окраине города. И первая кровь в нем пролилась уже через неделю. Гитлеровцы расстреляли 752 пациента психиатрической больницы имени Павлова", – сказал Зеленский.

По его словам, нацисты казнили больных, "чтобы рассчитать емкость оврага, понять, сможет ли он вместить то количество трупов, которое соответствует их амбициям, а именно – убийство людей в промышленных масштабах".

"В этом месте нацисты расстреляли более 100 тыс. человек. В этом месте трудно говорить – на тысячи лет его оккупировала тишина. В этом месте трудно дышать – тысячи детей сделали здесь последний вздох. В этом месте трудно стоять – тысячи пуль сбивали с ног убитых именно здесь, в урочище Бабий Яр, пронизанном болью и криком, кровью и смертью. Место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной", – отметил Зеленский.

Официальная церемония в честь погибших в Бабьем Яру проходит 6 октября в Киеве. Ее транслировал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". В церемонии приняли участие президенты Украины, Израиля и Германии – Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" 6 октября назвал имена 159 нацистских солдат, которые во время Второй мировой войны убивали евреев в Бабьем Яру. Исследователи выяснили, что среди тех, кто участвовал в расправе над киевлянами, были люди из Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем.

Теги: Германия, Украина, смерть, Холокост, убийство, Вторая мировая война, жертвы, Владимир Зеленский, преступление, нацисты, мемориал, президент, Бабий Яр, трагедия, погибшие, церемония, кровь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
Ярославский рассказал, как дома приготовить закваску для хлеба
Ярославский рассказал, как дома приготовить закваску для хлеба
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Критическая стадия пневмонии". Заразившегося коронавирусом 67-летнего Гаркалина перевели в реанимациию
"Критическая стадия пневмонии". Заразившегося коронавирусом 67-летнего Гаркалина перевели в реанимациию
  "Позволь им это". Билли Айлиш в сильно декольтированном платье энергично потрясла грудью перед камерой на концерте рэп-исполнительницы. Видео
  "Позволь им это". Билли Айлиш в сильно декольтированном платье энергично потрясла грудью перед камерой на концерте рэп-исполнительницы. Видео
  "Как дочка". Ассия Ахат рассказала о своей невестке
  "Как дочка". Ассия Ахат рассказала о своей невестке
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
YouTube удалил аккаунты рэпера R. Kelly, признанного виновным в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации
YouTube удалил аккаунты рэпера R. Kelly, признанного виновным в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации
"Она же не может без меня". Стоянов рассказал, из-за чего Кухар испортила ему новые кроссовки, а он выбросил ее обувь в окно и поломал розы
"Она же не может без меня". Стоянов рассказал, из-за чего Кухар испортила ему новые кроссовки, а он выбросил ее обувь в окно и поломал розы
"На вас похож. Такой же милый и с голубыми глазами". Винник рассказал о пополнении, к которому причастна его поклонница
"На вас похож. Такой же милый и с голубыми глазами". Винник рассказал о пополнении, к которому причастна его поклонница
"Куколка", "Это волшебно!" Димопулос отпраздновала двухлетие дочери
"Куколка", "Это волшебно!" Димопулос отпраздновала двухлетие дочери
"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике
"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике
"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте
"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте
"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили высказалась о его романе с нардепом от "Слуги народа" Ясько
"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили высказалась о его романе с нардепом от "Слуги народа" Ясько
"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери
"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS