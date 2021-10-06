Бабий Яр – место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной – Зеленский

"И самое ужасное в них то, что все это не миф, а реальные события, которые происходили с реальными людьми в ужасной реальности под названием "Вторая мировая война, оккупация, Холокост". Пандемия этих вирусов началась в Киеве. 19 сентября 1941 года Киев захватили нацисты. Как экспертам по обустройству кладбищ по миру им сразу попал в глаза большой глубокий овраг на окраине города. И первая кровь в нем пролилась уже через неделю. Гитлеровцы расстреляли 752 пациента психиатрической больницы имени Павлова", – сказал Зеленский.

По его словам, нацисты казнили больных, "чтобы рассчитать емкость оврага, понять, сможет ли он вместить то количество трупов, которое соответствует их амбициям, а именно – убийство людей в промышленных масштабах".

"В этом месте нацисты расстреляли более 100 тыс. человек. В этом месте трудно говорить – на тысячи лет его оккупировала тишина. В этом месте трудно дышать – тысячи детей сделали здесь последний вздох. В этом месте трудно стоять – тысячи пуль сбивали с ног убитых именно здесь, в урочище Бабий Яр, пронизанном болью и криком, кровью и смертью. Место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной", – отметил Зеленский.

Официальная церемония в честь погибших в Бабьем Яру проходит 6 октября в Киеве. Ее транслировал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". В церемонии приняли участие президенты Украины, Израиля и Германии – Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.