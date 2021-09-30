Госдеп США в годовщину трагедии в Бабьем Яру: Нужно удвоить усилия, чтобы противостоять ненависти, которая привела к Холокосту

"Отмечая 80-ю годовщину массовых убийств в Бабьем Яру в Украине, мы должны удвоить наши усилия, чтобы противостоять той ненависти, которая привела к Холокосту. Мы чтим всех, кто погиб в Бабьем Яру, и вновь обязуемся сделать так, чтобы его история была рассказана полностью", – заявил спикер Госдепа.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Жертвами Холокоста традиционно считаются 6 млн евреев Европы, это число закреплено в приговорах Нюрнбергского трибунала. Однако полного поименного списка жертв не существует.