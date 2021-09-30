Госдеп США в годовщину трагедии в Бабьем Яру: Нужно удвоить усилия, чтобы противостоять ненависти, которая привела к Холокосту

"Отмечая 80-ю годовщину массовых убийств в Бабьем Яру в Украине, мы должны удвоить наши усилия, чтобы противостоять той ненависти, которая привела к Холокосту. Мы чтим всех, кто погиб в Бабьем Яру, и вновь обязуемся сделать так, чтобы его история была рассказана полностью", – заявил спикер Госдепа.
As we mark the 80th anniversary of the massacre at Babyn Yar in Ukraine, we must redouble our efforts to counter the kind of hatred that led to the Holocaust. We honor all those lost at Babyn Yar and recommit to ensuring its full history is told. #NeverAgain #ProtectTheFacts— Ned Price (@StateDeptSpox) September 29, 2021
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.
Жертвами Холокоста традиционно считаются 6 млн евреев Европы, это число закреплено в приговорах Нюрнбергского трибунала. Однако полного поименного списка жертв не существует.