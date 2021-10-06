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Штайнмайер: Мы, немцы, знаем о своей ответственности перед историей во время Второй мировой войны

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По мнению Штайнмайера, хорошего будущего без честной памяти не будет
По мнению Штайнмайера, хорошего будущего без честной памяти не будет
Фото: president.gov.ua

Германия знает о своей ответственности перед историей во время Второй мировой войны, она "никогда не пройдет". Об этом 6 октября во время официальной церемонии чествования памяти жертв трагедии в Бабьем Яру заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы, немцы, знаем о своей ответственности перед историей. Это ответственность, которая никогда не пройдет. Это ответственность за наше совместное будущее", – сказал Штайнмайер.

Он отметил, что Холокост начался не с немецких фабрик смерти в Освенциме, Треблинке, Собиборе, Майданеке, Белжеце.

"Он начался раньше, с захватнического похода [нацистов] на восток, в лесах, на окраинах городов и сел. Более чем 1 млн евреев стали жертвами "Холокоста от пуль" в Украине, – подчеркнул Штайнмайер. – Я сегодня здесь, чтобы напомнить – а мы должны напоминать – о том, к чему могут привести безмерная ненависть, национализм, антисемитизм и расовая вражда".

По мнению президента ФРГ, "хорошего будущего без честной памяти не будет".

Штайнмайер поблагодарил Украину за примирение и тесное партнерство.

"Я чувствую глубокую благодарность за примирение, уважаемый господин президент [Владимир] Зеленский, вы – люди Украины и наследники жертв того времени, за то, что протянули руку нам, немцам. Примирение – это не то, чего можно требовать, его только можно дарить. Благодарность я ощущаю за тесное партнерство, которое объединяет наши страны. Еще большую благодарность я чувствую за совместные основы, которые мы вместе исповедуем, – международное право, равность, свободу народов в их политическом самоопределении и территориальной целостности, мирную и безопасную Европу… Мы должны это защищать", – добавил Штайнмайер.

В то же время глава ФРГ заявил, что "не может сказать, что немцы выучили уроки истории раз и навсегда".

"Мне доставляет боль и наполняет гневом то, что в Германии усиливается антисемитизм", – сказал Штайнмайер.

Официальная церемония в честь погибших в Бабьем Яру прошла 6 октября в Киеве. Ее транслировал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". В церемонии приняли участие президенты Украины, Израиля и Германии – Зеленский, Ицхак Герцог и Штайнмайер.

По словам Зеленского, Бабий Яр – это место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной. Герцог назвал Бабий Яр самой страшной трагедией, которая произошла с еврейским народом и человечеством в целом.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" 6 октября назвал имена 159 нацистских солдат, которые во время Второй мировой войны убивали евреев в Бабьем Яру. Исследователи выяснили, что среди тех, кто участвовал в расправе над киевлянами, были люди из Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем.

Теги: Германия, Украина, смерть, Холокост, Франк-Вальтер Штайнмайер, антисемитизм, ФРГ, история, жертвы, Освенцим, нацисты, мемориал, президент, Бабий Яр, трагедия, погибшие, память
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