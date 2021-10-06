Штайнмайер: Мы, немцы, знаем о своей ответственности перед историей во время Второй мировой войны

По мнению Штайнмайера, хорошего будущего без честной памяти не будет Фото: president.gov.ua

"Мы, немцы, знаем о своей ответственности перед историей. Это ответственность, которая никогда не пройдет. Это ответственность за наше совместное будущее", – сказал Штайнмайер.

Он отметил, что Холокост начался не с немецких фабрик смерти в Освенциме, Треблинке, Собиборе, Майданеке, Белжеце.

"Он начался раньше, с захватнического похода [нацистов] на восток, в лесах, на окраинах городов и сел. Более чем 1 млн евреев стали жертвами "Холокоста от пуль" в Украине, – подчеркнул Штайнмайер. – Я сегодня здесь, чтобы напомнить – а мы должны напоминать – о том, к чему могут привести безмерная ненависть, национализм, антисемитизм и расовая вражда".

По мнению президента ФРГ, "хорошего будущего без честной памяти не будет".

Штайнмайер поблагодарил Украину за примирение и тесное партнерство.

"Я чувствую глубокую благодарность за примирение, уважаемый господин президент [Владимир] Зеленский, вы – люди Украины и наследники жертв того времени, за то, что протянули руку нам, немцам. Примирение – это не то, чего можно требовать, его только можно дарить. Благодарность я ощущаю за тесное партнерство, которое объединяет наши страны. Еще большую благодарность я чувствую за совместные основы, которые мы вместе исповедуем, – международное право, равность, свободу народов в их политическом самоопределении и территориальной целостности, мирную и безопасную Европу… Мы должны это защищать", – добавил Штайнмайер.

В то же время глава ФРГ заявил, что "не может сказать, что немцы выучили уроки истории раз и навсегда".

"Мне доставляет боль и наполняет гневом то, что в Германии усиливается антисемитизм", – сказал Штайнмайер.

Официальная церемония в честь погибших в Бабьем Яру прошла 6 октября в Киеве. Ее транслировал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". В церемонии приняли участие президенты Украины, Израиля и Германии – Зеленский, Ицхак Герцог и Штайнмайер.

По словам Зеленского, Бабий Яр – это место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной. Герцог назвал Бабий Яр самой страшной трагедией, которая произошла с еврейским народом и человечеством в целом.