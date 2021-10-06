Столтенберг о вступлении Украины и Грузии в НАТО: Это не произойдет завтра

Столтенберг: Когда 30 союзников согласятся, что Украина и Грузия готовы к вступлению в НАТО, они вступят Фото: nato.int

Трансляция пресс-конференции велась в Twitter пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

"Мы поддерживаем их усилия по модернизации, реформированию, соответствию стандартам НАТО. И когда 30 союзников согласятся, что они готовы к вступлению, они вступят. Я не могу сказать, когда это произойдет, но это единственный способ решить эту проблему. Я думаю, очевидно, что это не произойдет завтра, что они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО и то, о чем мы говорили вчера с президентом [США Джо] Байденом, следующее: нам следует наращивать усилия и сделать больше для стран, желающих вступить", – сказал он.

Идея том, что вступление небольших стран – соседей РФ в НАТО является провокацией для России, абсолютно неверна, подчеркнул Столтенберг.

"Это и есть провокация, когда кто-то так говорит. [...] Россия хочет миропорядка, где у нее есть сфера влияния, где есть Россия и она контролирует соседей. Это не тот мир, в котором я хотел бы жить. Я десятилетиями борюсь за то, чтобы уйти от такого мира. Честно говоря, некоторые голоса на Западе говорят: нет-нет, мы должны быть осторожны, потому что мы провоцируем Россию. Но тогда вы говорите, что малые страны не имеют права выбирать свой собственный путь, что опять же является нарушением их суверенитета", – добавил Столтенберг.