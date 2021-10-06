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Штайнмайер в Украине почтил память жертв Корюковской трагедии 1943 года

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Штайнмайер приехал в Черниговскую область
Штайнмайер приехал в Черниговскую область
Фото: minre.gov.ua

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер 6 октября приехал в город Корюковку Черниговской области, чтобы почтить память жертв трагедии, произошедшей в 1943 году. Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сопровождал Штайнмайера глава министерства, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Чиновники возложили цветы к памятнику жертвам Корюковской трагедии и венок к месту захоронения жертв, посетили Корюковский исторический музей.

Фото: minre.gov.ua
Фото: minre.gov.ua

Президент Германии пообщался с украинским и немецким историками относительно трагических событий, произошедших в Корюковке в 1943 году. Также состоялась встреча президента ФРГ с педагогическим коллективом и школьниками Корюковской общеобразовательной школы №1.

Фото: minre.gov.ua
Фото: minre.gov.ua

Резников поблагодарил Штайнмайера за последовательную поддержку Украины и отметил, что визит немецкого президента в Корюковку очень важен, так как показывает, что "мир и человеческие жизни – это главные ценности".

Штайнмайер прибыл в Украину с официальным визитом 6 октября. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра.

Контекст:

Корюковская трагедия – массовое убийство 6700 жителей села Корюковка (ныне – город в Черниговской области Украины), совершенное 1–2 марта 1943 года отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны.

Масштабы трагедии – исключительные среди населенных пунктов Украины, СССР и Европы. Число жертв Корюковского убийства в несколько раз превышает количество погибших в белорусской Хатыни.

Теги: Германия, памятник, убийство, Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ, Алексей Резников, Черниговская область, Вторая мировая война, история, жертвы, нацисты, президент, музей
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