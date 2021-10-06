Штайнмайер в Украине почтил память жертв Корюковской трагедии 1943 года

Сопровождал Штайнмайера глава министерства, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Чиновники возложили цветы к памятнику жертвам Корюковской трагедии и венок к месту захоронения жертв, посетили Корюковский исторический музей.

Фото: minre.gov.ua

Президент Германии пообщался с украинским и немецким историками относительно трагических событий, произошедших в Корюковке в 1943 году. Также состоялась встреча президента ФРГ с педагогическим коллективом и школьниками Корюковской общеобразовательной школы №1.

Фото: minre.gov.ua

Резников поблагодарил Штайнмайера за последовательную поддержку Украины и отметил, что визит немецкого президента в Корюковку очень важен, так как показывает, что "мир и человеческие жизни – это главные ценности".

Штайнмайер прибыл в Украину с официальным визитом 6 октября. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра.