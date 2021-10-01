"Не хочу выставлять себя на посмешище". В Германии 96-летняя экс-сотрудница концлагеря Штуттгоф пыталась сбежать от суда

30 сентября должно было состояться первое заседание по делу Фурхнер, однако утром женщина покинула дом престарелых в городе Квикборн, где она жила, и уехала в Гамбург. Спустя несколько часов Фурхнер задержали и взяли под стражу до начала слушаний, пишет BBC.

Bild полагает, что подозреваемая предупредила о побеге в письме, направленном суду 8 сентября. В нем Фурхнер заявила, что отказывается присутствовать на процессе, поскольку "хотела бы избавить себя от этих затруднений и не выставлять себя на посмешище".

Процесс по делу Фурхнер должен возобновиться 19 октября.

Как сообщается на сайте суда, женщину обвиняют в пособничестве лицам, ответственным за убийство 11 тыс. узников концлагеря Штуттгоф, где Фурхнер работала секретарем коменданта с июня 1943-го по апрель 1945 года (дело рассматривает ювенальный суд, потому что на момент совершения инкриминируемых преступлений ей не исполнился 21 год).

Прокуратура настаивает, что Фурхнер не могла не знать о бесчеловечном обращении с заключенными, так как через ее руки проходили списки узников и отчеты о расправах над ними. Защита это отрицает, заявляя, что Фурхнер имела дело с "обычной документацией" и не знала, что происходит за пределами комендатуры.

BBC называет дело против 96-летней немки беспрецедентным, так как она не состояла на военной службе и не имела воинского звания. Кроме того, Фурхнер – первая женщина за много лет, которую судят за преступления нацизма.