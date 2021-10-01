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"Не хочу выставлять себя на посмешище". В Германии 96-летняя экс-сотрудница концлагеря Штуттгоф пыталась сбежать от суда

Фурхнер работала в концлагере Штуттгоф в 1943 1945 годах
Фурхнер работала в концлагере Штуттгоф в 1943–1945 годах
Фото: EPA

30 сентября в Германии задержали 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая работала личным секретарем коменданта нацистского концлагеря Штуттгоф. Об этом 1 октября сообщил окружной суд Итцехо, где слушается ее дело.

30 сентября должно было состояться первое заседание по делу Фурхнер, однако утром женщина покинула дом престарелых в городе Квикборн, где она жила, и уехала в Гамбург. Спустя несколько часов Фурхнер задержали и взяли под стражу до начала слушаний, пишет BBC.

Bild полагает, что подозреваемая предупредила о побеге в письме, направленном суду 8 сентября. В нем Фурхнер заявила, что отказывается присутствовать на процессе, поскольку "хотела бы избавить себя от этих затруднений и не выставлять себя на посмешище".

Процесс по делу Фурхнер должен возобновиться 19 октября.

Как сообщается на сайте суда, женщину обвиняют в пособничестве лицам, ответственным за убийство 11 тыс. узников концлагеря Штуттгоф, где Фурхнер работала секретарем коменданта с июня 1943-го по апрель 1945 года (дело рассматривает ювенальный суд, потому что на момент совершения инкриминируемых преступлений ей не исполнился 21 год).

Прокуратура настаивает, что Фурхнер не могла не знать о бесчеловечном обращении с заключенными, так как через ее руки проходили списки узников и отчеты о расправах над ними. Защита это отрицает, заявляя, что Фурхнер имела дело с "обычной документацией" и не знала, что происходит за пределами комендатуры.

BBC называет дело против 96-летней немки беспрецедентным, так как она не состояла на военной службе и не имела воинского звания. Кроме того, Фурхнер – первая женщина за много лет, которую судят за преступления нацизма.

Контекст:

Нацистский концентрационный лагерь Штуттгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши, вблизи Гданьска. В лагере содержалось более 100 тыс. заключенных (в основном евреи, поляки и советские военнопленные), около 65 тыс. из них погибли.

Сейчас на месте концлагеря работает музей.

Теги: Германия, Холокост, нацизм, Вторая мировая война, преступление, обвинение
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